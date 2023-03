Neuf (9) individus ont été arrêtés durant la semaine en cours par les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tipasa, avec la saisie en leur possession de 4.800 comprimés psychotropes, selon un communiqué rendu public, jeudi, par ce corps sécuritaire.

Selon le communiqué, la brigade de recherche et d'intervention(BRI) a démantelé deux réseaux criminels spécialisés dans le trafic de substances psychotropes, au cours de deux opérations distinctes ayant permis l’arrestation de 9 individus et la saisie de 4.800 comprimés psychotropes.

Ces deux opérations ont été réalisées grâce à des renseignements portant sur l’activité suspecte des éléments de ces deux réseaux spécialisés dans le trafic de drogues. Elles ont également permis la saisie d'1,2 million de DA issus de ce trafic et de deux véhicules touristiques exploités dans le transport des éléments des deux réseaux, selon la même source.

Les 9 suspects ont été déférés devant les autorités judiciaires territorialement compétentes pour "possession illégale, proposition à la vente, commercialisation, stockage, et transport de substances psy chotropes et participation à tous les préparatifs y afférents, leur gestion et leur organisation à travers un groupe criminel organisé", selon le même communiqué.