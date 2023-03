Le portail électronique dédié à l'adhésion volontaire des membres de la communauté nationale à l'étranger au système national de retraite, sera ouvert à partir de lundi prochain, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

"Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale informe les membres de la communauté nationale à l'étranger qui souhaitent adhérer volontairement au système national de retraite que le portail électronique dédié à cet effet sera ouvert à partir du 6 mars 2023 via le lien suivant: https://teledeclaration.cnas.dz", précise le communiqué.

Cette mesure intervient en concrétisation de l'engagement numéro 51 du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui prévoit la protection de la communauté nationale à l'étranger et les émigrés et la promotion de leur participation au renouveau national, rappelle la même source.