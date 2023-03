Un rapport de l'Union interparlementaire (UIP) publié vendredi fait ressortir que les femmes sont, pour la première fois, représentées dans tous les parlements du monde. "La diversité et la représentativité des femmes parlementaires n’ont jamais été aussi grandes qu’aujourd’hui dans bon nombre de pays et pour la première fois, il n’existe pas un seul parlement dans le monde qui ne compte aucune femme parlementaire", relève ce rapport intitulé "Les femmes au parlement en 2022" et publié à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Les conclusions de cette étude sont fondées sur des données provenant des 47 pays ayant tenu des élections en 2022, indique l’UIP, précisant que dans le cadre de ces échéances, les femmes ont obtenu en moyenne 25,8% des sièges par élection ou par nomination, soit une progression de 2,3 points par rapport aux élections tenues précédemment dans ces chambres.

Par ailleurs, grâce aux évolutions technologiques et opérationnelles engendrées majoritairement par la pandémie de Covid-19, les parlements sont en passe de devenir des in stitutions plus sensibles au genre et compatibles avec la vie de famille, se réjouit le rapport, notant que la présence des questions de genre dans les élections, illustrée par une sensibilisation accrue à la discrimination et à la violence sexiste, ainsi que les alliances conclues avec d’autres mouvements sociaux, ont également permis aux femmes d’obtenir de bons résultats à plusieurs élections législatives.

Le rapport fait observer toutefois que les progrès sur la voie de l’égalité hommes-femmes restent lents, le taux de progression de la représentation des femmes ayant enregistré son niveau le plus faible en six ans, soit 0,4 point, pour s’établir en fin d’année à 26,5%. L'UIP est l’organisation mondiale des parlements qui œuvre pour la démocratie et aide les parlements à se renforcer, se rajeunir, se rapprocher de la parité hommes-femmes et à représenter la population dans toute sa diversité. Elle compte aujourd’hui 178 Parlements membres et 14 organismes parlementaires régionaux.