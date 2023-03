Le spécialiste en droit international et recteur de l’université Sétif-2, El Kheir Guechi, a affirmé jeudi que l’Algérie a donné au principe d’autodétermination de nouvelles dimensions au cours de la Révolution de libération contre le colonialisme français.

L’Algérie a développé le principe de l’autodétermination durant sa glorieuse guerre de libération, a ajouté cet universitaire dans son allocution en ouverture des travaux de deux jours du "Regroupement des étudiants sahraouis", organisé par l’Union des étudiants Saguia El-Hamra et Wadi El dhahab, la ligue des étudiants sahraouis en Algérie et le bureau du chahid Abey Dahi Henoud à l’université de Sétif à l’occasion du 47ème anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique sous le slogan "Escalade du combat pour chasser l’occupation".

Pr. Guechi a ajouté que la perspicacité de la diplomatie algérienne et l’appui des pays ayant souffert de l’occupation a donné durant sa Révolution de nouvelles dimensions à ce principe au sein de l’ONU où pourtant la France occupe un siège permanent au Conseil de sécurité.

Il a également relevé que la position de l’Algérie envers le Sahara Occidentale est invariable et constante et est conforme au principe d’autodétermination des peuples, consigné dans les documents officiels de l’Etat algérien depuis la Déclaration du 1er novembre 1954 et qui a pris un écho nouveau avec l’indépendance à partir de 1960 de 13 états".

S’exprimant devant 400 étudiants sahraouis venus de 23 universités de wilayas de l’Est du pays et de représentant d’organisations estudiantines sahraouies et de la société civile, l’intervenant a ajouté que ce principe figure aussi dans les principaux documents de l’Etat algérien depuis la Charte nationale de 1976 aux récents amendements de la constitution de 2020.

La position algérienne envers les causes de libération dans le monde est "naturelle pour un pays qui a souffert des affres de la colonisation barbare", a ajouté le conférencier en relevant que le principe d’autodétermination a servi le plaidoyer de la Révolution au sein de l’ONU et autres tribunes internationales devenant une des constantes nationales.

Il a également souligné qu'"il n’est pas établi historiquement que le royaume marocain a soutenu le peuple sahraoui dans sa lutte contre l’occupant espagnol et n’a pas revendiqué le Sahara occidentale en tant que partie de son territoire mais a soulevé cela après l’accord tripartite sans pouvoir prouver l’existence de rapports entre le royaume marocain et le territoire sahraoui occidental. Et la Cour internationale de justice (CIJ) a conclu clairement qu’il n’existe point de tels rapports dans l’histoire ancienne et contemporaine.

Un documentaire sur les traditions et us du peuple sahraoui a été présenté au début de la rencontre aux participants outre la tenue d’une exposition de mets et habillements traditionnels sahraouis et de concours culturels et sportifs.

Une visite au musée public national de Sétif a été également organisée pour les participants.