Une enveloppe financière de 1,4 milliard DA a été consacrée par les services de la wilaya d’Ain Defla pour la concrétisation du reliquat du programme des zones d’ombre, a-t-on appris, jeudi, auprès des services de la wilaya.

A l’issue d’une visite qu’il a effectuée à travers quatre des communes reculées de la wilaya, à savoir Belaas, Oued Djemâa, Oued Chorfa et Ain Torki, le chef de l’Exécutif local Abdelghani Filali a indiqué qu’un montant de 1,4 milliard DA a été consacré, au titre du programme de l’année 2023, pour la "réalisation du reliquat du programme des zones d’ombre au niveau de la wilaya".

Ainsi, M. Filali a ajouté à l’occasion que la wilaya d’Ain Defla a déjà bénéficié, dans le cadre du programme de développement et de la prise en charge des zones d’ombre à travers la wilaya, "d’un montant global de plus de 8 milliards DA". Il a souligné avoir répondu "favorablement" aux doléances des citoyens en accordant l’inscription de plusieurs opérations de développement au niveau des communes visitées, notamment le "raccordement en eau potable, l’ouverture des pistes et l’aménagement des quartiers..ect". Le wali a également supervisé lors de cette visite une opération de distribution des aides au profit de 107 familles démunies dans le cadre de la campagne "hiver au chaud", assurant qu’une opération similaire est prévue "prochainement" dans d’autres communes reculées de la wilaya.