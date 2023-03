Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, a reçu jeudi à Alger, le président et les membres de l'Union nationale des investisseurs et des propriétaires des relais stations-services (UNIPREST) pour écouter leur préoccupations et leurs propositions en vue de l'amélioration des prestations en la matière, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre s'est déroulée au siège du ministère en présence du président de la Confédération nationale du Patronat algérien (CNPA), du président de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (HRA) et des cadres du ministère de l'Energie et des mines, selon la même source.

Lors de cette réunion, M. Arkab a écouté les préoccupations soulevées par l'UNIPREST notamment en ce qui concerne l'organisation de l'activité des investisseurs privés dans ce domaine en plus des méthodes devant améliorer les prestations mais aussi l'accompagnement efficace par le secteur des investisseurs, membres de l'union, en matière de distribution des produits pétroliers.

Le ministre a saisi cette occasion pour insister sur le "rôle vital de l'UNIPREST et de ses membres notamm ent en matière de Service public en faisant preuve de responsabilité pour assurer la continuité des services dans les moments les plus difficiles". Il s'est dit également compréhensif quant aux préoccupations et remarques soulevées, rappelant que le secteur s'emploie à leur examen et résolution, insistant, en outre, sur la conjugaison des efforts de tout un chacun pour poursuivre ce rythme de coordination et de concertation au service du citoyen", conclut le communiqué.