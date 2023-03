Le forum d'affaires algéro-portugais sera organisé, prochainement, à Lisbonne, dans le but de favoriser le rapprochement des investisseurs des deux pays, et d'examiner les perspectives de coopération et de partenariat offertes, a indiqué jeudi à Alger le Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache.

M. Rekkache s'exprimait dans une déclaration à la presse au terme d'une rencontre avec le Secrétaire d'Etat portugais au Commerce international et aux investissements étrangers, Bernardo Ivo Cruz.

Cette rencontre qui regroupera des hommes d'affaires algériens et portugais, permettra de donner une impulsion à la coopération économique entre les deux pays, notamment en ce qui a trait à l'investissement, ajoute-t-il.

La rencontre était également l'occasion pour évoquer les développements législatifs et réglementaires du pays, et les efforts consentis à l'effet de supprimer les entraves auxquelles sont confrontés les investisseurs.

"Nous avons informé le Secrétaire d'Etat portugais de la grande évolution du climat d'affaires en Algérie, et lui avons affirmé que toutes les conditions étaient réunies pour accueillir les investissements directs portugais en vue de les promouvoir au niveau des relations politiques entre les deux pays", a déclaré M. Rekkache.

Lors de cette rencontre, ajoute-t-il, il a été convenu de redynamiser le mémorandum d'entente signé en 2014 entre l'ex-Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI) et l'Agence portugaise du commerce et de l'investissement, ainsi que le comité technique conjoint.

Cette redynamisation sera suivie, selon le DG de l'AAPI, d'autres mesures pratiques à même d'augmenter le nombre d'investissements portugais en Algérie, et promouvoir la coopération et l'échange d'expériences entre les entreprises des deux pays. La rencontre a permis de mettre en avant la grande disponibilité de la partie portugaise à renforcer la coopération en matière d'investissement, a fait observer M. Rekkache qui a ajouté que le nombre d'investissements du Portugal en Algérie avait atteint seulement huit projets jusqu'à 2022.

Pour sa part, le secrétaire d'Etat portugais a affirmé que la série de réunions avec des responsables algériens a permis de mettre l'accent sur la détermination des deux parties à renforcer les liens économiques et commerciaux existants entre l'Algérie et le Portugal.

Il a relevé l'importance du Forum d'affaires algéro-portugais qui se tiendra "prochainement" à Lisbonne avec la participation d'opérateurs et responsables des deux pays.

Cet évènement sera une occasion pour faire connaitre aux opérateurs portugais les avantages offerts par la législation algérienne, notamment la nouvelle loi sur l'investissement, mais aussi pour échanger les informations et les connaissances entre les entreprises activant dans différents secteurs, souligne M. Cruz.

Un protocole d’accord, a été paraphé, le 19 mars 2014, par l’ ex ANDI et l’Agence portugaise du commerce et de l’investissement (AICEP) et porte sur l’établissement de relations institutionnelles entre les deux agences pour le renforcement de la coopération économique bilatérale.

Il vise également le rapprochement des entreprises des deux pays en vue de développer des partenariats économiques et échanger d’expérience et de bonnes pratiques en matière de promotion des investissements par le biais de stages et de formations au profit des cadres des deux institutions.