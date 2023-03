Les participants au colloque international sur la "Modernisation de la profession

de l'huissier de justice, un appui à la justice électronique" ont appelé au terme

des travaux de cette rencontre à la mise en place d'une plateforme numérique

dédiée aux huissiers de justice algériens.

Les intervenants lors de ce colloque, dont des enseignants universitaires et des spécialistes en droit, algériens et étrangers, ont souligné dans leurs recommandations adoptées tard jeudi, l'importance de cette plateforme numérique pour la modernisation de cette profession.

Ils ont souligné également la nécessité d'élaborer des plans et des programmes de formation pour cette catégorie professionnelle aux niveaux national et international en partenariat avec les différents organismes concernés, de promouvoir l'échange d'expériences et de renforcer le rôle des huissiers de justice.

Les participants ont recommandé, entre autres, de rattacher les bureaux des huissiers de justice aux différentes plateformes numériques relevant des administrations et des structures publi ques, d'intensifier les rencontres et les conférences avec la participation des magistrats et des huissiers de justice en vue de promouvoir les relations de coopération juridique entre les deux parties.

Les travaux de ce colloque international ont porté essentiellement sur la problématique de la numérisation de la profession de l'huissier de justice et la nécessité de la transition vers la numérisation pour accompagner la mise en place de la justice électronique.

Ont pris part à cette 4e édition du colloque international, les représentants des chambres régionales des huissiers de justice (Centre, Est et Ouest), les représentants des chambres des huissiers de justice du Mali et du Niger ainsi que des responsables d'instances internationales des officiers de justice, selon les organisateurs.