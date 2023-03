Les concepteurs de moteurs de fusée russes ont testé un type innovant de propulseur de satellite alimenté au krypton, un gaz jusqu'à 10 fois moins cher que le xénon utilisé habituellement, a annoncé, vendredi, l'agence spatiale russe Roscosmos. "Le bureau d'études expérimentales Fakel et l'Institut de recherche scientifique sur les moteurs à réaction ont testé pour la première fois un moteur à réaction à plasma stationnaire, SPT-70M, utilisant le krypton comme agent propulseur", a indiqué l'agence dans un communiqué. Les satellites utilisent les propulseurs pour se déplacer une fois qu'ils sont en orbite - pour éviter les débris spatiaux, changer d'altitude et même sortir d'orbite.

Le xénon est le gaz le plus couramment utilisé dans la plupart des moteurs à propulsion électrique, où il est converti en un jet de plasma pour produire la poussée. L'inconvénient de l'utilisation du xénon est son coût élevé et le fait qu'il soit rare. En décembre 2022, Roscosmos a entamé des travaux de recherche pour explorer la possibilité d'utiliser des gaz alternatifs au xénon dans les moteurs-fusées électriques. Le projet s'inscrit dans le cadre du projet Sphere (Sfera), qui vise à développer des constellations de communication et de télédétection terrestre d'ici 2030.