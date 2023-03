Le ministre des moudjahidine et des ayants droits, Laid Rebiga a affirmé vendredi, à Oum-El-Bouaghi, à l’occasion du centenaire de la naissance de Larbi Ben M’hidi (1923-2023) et du 66ème anniversaire de sa mort, que "le message du chahid et de ses compagnons demeure une charge sur nos épaules, porteuse d’une responsabilité qui nous incombe".

Le ministre a prononcé une allocution devant la maison natale de Larbi Ben M’hidi, à Douar El Kouahi, près d’Aïn M’lila, où il a souligné que "ce message éternel est sacré, il nous guide vers l’élévation et le devoir de suivre la voie des nobles fils de cette patrie, de s’inspirer de leurs valeurs, de resserrer nos rangs et de s’acquitter de nos responsabilités en toutes circonstances".

Dans son allocution commémorative, M. Rebiga a appelé "les Algériennes et les Algériens à ne pas se détourner de l’héritage glorieux que ces héros nous ont légué, qui donne tout son sens et sa grandeur à l’histoire de l’Algérie", ajoutant qu’ "ils ont posé les fondements sur lesquels repose aujourd’hui l’Etat national indépendant, qui a triomphé de toutes les secousses et les épreuves et résiste par le renouveau, grâce à la référence constante à Novembre". Le ministre des moudjahidine et des ayants droits a rappelé les qualités du "Hakim" (le Sage), "il fut un responsable soucieux du recouvrement de la dignité dans la responsabilité", soulignant que "la mémoire nationale a été et demeure le ciment de l’unité du peuple et l’arme par laquelle s’impose la pérennité de la Nation".

Le ministre des moudjahidine accompagné des autorités locales et en présence de la sœur du chahid Larbi Ben M’hidi, Mme Drifa Ben M’hidi, des moudjahidine, ainsi que des représentants de la société civile, ont participé à plusieurs activités organisées dans le cadre de cette double commémoration. C’est ainsi que 17 foyers du village de Lemhaidya ont bénéficié du raccordement au réseau du gaz naturel, une fresque a été inaugurée à Ain M’lila, portant un portrait de Ben M’hidi à l’entrée de l’avenue baptisée en son nom.

La visite ministérielle s’est poursuivie dans la wilaya d’Oum-El-Bouaghi, dans le cadre cette commémoration qui a donné lieu à un tournoi de football opposant les vétérans de l’équipe nationale et les équipes locales. Le ministre et les autorités locales ont posé la première pierre d’une résidence universitaire de 500 lits et d’ un nouveau lycée à Ain M’lila. Le ministre a ouvert hier jeudi, les travaux du colloque annuel consacré à Larbi Ben M’hidi, à l’université d’Oum-El-Bouaghi qui porte son nom, une rencontre placée sous le slogan "l’Histoire et la Mémoire" avec la participation de nombreux chercheurs d’universités algériennes.