Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a reçu, jeudi à Alger, le Président Directeur général (P-DG) de la Corporation internationale islamique du financement du commerce (CIFC) et Directeur exécutif par intérim de la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID), M. Hani Salem Sonbol, ainsi que le Secrétaire d'Etat portugais au Commerce international et aux Investissements étrangers, Bernardo Ivo Cruz, indique un communiqué du ministère.

Les rencontres ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du commerce et de l'investissement, note la même source. Lors de sa rencontre avec M. Hani Sonbol, le ministre du Commerce a évoqué les moyens de renforcer les mécanismes de soutien au commerce bilatéral et régional, notamment au sein des marchés arabe et africain.

A ce propos, M. Rezig a exposé les principaux axes de la stratégie du gouvernement en matière de commerce extérieur, laquelle repose sur la diversification des exportations hors hydrocarbures, conformément aux orient ations du président de la République. De son côté, le P-DG de la CIFC a mis l'accent sur la solidité des relations de coopération avec l'Algérie, et affiché la disposition de la CIFC à accompagner tous les projets proposés par l'Algérie. Par ailleurs, M. Rezig a reçu le Secrétaire d'Etat portugais au Commerce international, M. Bernardo Ivo Cruz, avec lequel il a examiné l'état des relations bilatérales et les moyens de les renforcer davantage dans le domaine du commerce. A noter que M. Bernardo Ivo Cruz était accompagné, lors de cette rencontre, de l'ambassadeur du Portugal en Algérie, M. Luis De Albuquerque Veloso.