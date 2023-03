La visite effectuée jeudi, par le ministre de la pêche et des productions halieutiques, Hichem Sofiane Salaouatchi, a été marquée par des inaugurations d’unités de production et de transformation, le soutien financier et de nombreuses mesures et décisions, en faveur du secteur dans la wilaya.

Le ministre a procédé à l’inauguration d’une ferme aquacole d’une capacité de production de 700 tonnes/an, la production est effectuée dans des cages flottantes réalisées par un investisseur privé, uniques du genre dans l’Est du pays.

L’exploitation compte actuellement un stock de 700 tonnes de dorade royale élevée dans 8 cages flottantes, la production se déroule pendant deux cycles par an, a-t-on indiqué au ministre, soulignant que l’engraissement dure 14 mois pour atteindre le poids de 300 à 400 grammes la pièce. M. Salaouatchi a inauguré également une unité de transformation et de conditionnement du thon et de la sardine, d’une capacité quotidienne de production de 19 tonnes. Cette unité est en mesure d’approvisionner en quantités suffisantes le marché, pour stabiliser les prix, a -t-on souligné lors de la visite du ministre.

Le ministre a inspecté la station expérimentale d’élevage de la crevette, de la commune d’El Marsa, un établissement relevant du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture, en vue d’envisager les moyens de passer du stade expérimental à la production effective, le processus d’élevage de la crevette étant maîtrisé. En marge de cette visite ministérielle, deux projets de production de la crevette ont été présentés au ministre. Ces deux projets ont été agréés par la commission de wilaya chargée des investissements en aquaculture dans la zone d’activité aquacole de Remila, commune d’El Marsa. La visite de M. Salaouatchi dans la wilaya de Skikda a été marquée par la signature d’une convention entre la direction de la pêche et de l’aquaculture et l’Université 20 août 1955 de Skikda, visant à intégrer la recherche scientifique au secteur de la pêche et des ressources halieutiques.

Une enveloppe financière de 267 millions DA a été allouée lors de cette visite ministérielle, pour la réalisation de plusieurs projets dans la wilaya de Skikda, dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, notamment la relance de la ferme expérimentale d’élevage de la crevette d’El Marsa (Est de Skikda), l’étude et la réalisation d’un quai d’ancrage à Remila et un projet de poissonnerie à Stora, en plus de l’aménagement de l’école de la pêche de Collo. M. Salaouatchi a également annoncé durant cette visite, des mesures visant à mettre à la disposition des consommateurs, les produits halieutiques durant le mois de Ramadhan, à des prix abordables, en optant pour la vente directe du producteur au consommateur, en vertu d’un accord passé entre la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture, et plusieurs unités de transformation à travers le pays, dans le cadre du programme du gouvernement arrêté pour le mois de Ramadhan. La visite du ministre de la pêche et des produits halieutiques a permis aux professionnels de rencontrer M. Salaouatchi, la situation professionnelle des marins pêcheurs de la région a été examinée avec les concernés directement. L’entreprise de gestion des ports de pêche, relevant du secteur des transports, contribuera à l’amélioration des conditions de travail des marins pêcheurs. En outre, le ministre a encouragé les professionnels de la pêche à s’organiser en coopératives au sein des chambres relevant du secteur.