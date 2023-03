La livre a relevé la tête vendredi face à la plupart des devises majeures grâce à un rebond technique, mais les cambistes ne croient pas à une accélération, faute de fermeté sur le plan monétaire et de gages quant à l'économie britannique.

Vers 20H55 GMT, la devise millénaire s'appréciait de 0,80% face au billet vert, à 1,2042 dollar pour une livre. Pour Joe Manimbo, de Convera, après s'être approchée vendredi de son plus bas niveau depuis près de deux mois, la livre sterling a pris appui sur un seuil technique important, à savoir la moyenne des 200 derniers jours de cotation, pour repartir à la hausse. La monnaie britannique a aussi profité de deux bons indices d'activité PMI, supérieurs aux attentes en février et selon lequel l'économie du Royaume-Uni est en expansion. Ils font suite à plusieurs autres indicateurs meilleurs que prévu par les économistes ces dernières semaines. "Il y a six mois, le marché pariait sur une profonde récession", rappelle Adam Button, de ForexLive. "Et maintenant, il semble qu'on se dirige, au pire, vers une récession modérée."

La monnaie britannique était également soutenue par un léger regain d'appétit pour le risque, vendredi, illustré par le bon parcours des Bourses occidentales.

Mais les cambistes ne s'emballent pas pour autant pour la livre. La devise ne peut plus compter sur le resserrement monétaire de la Banque d'Angleterre, dont le gouverneur, Andrew Bailey, a encore laissé entendre, mercredi, qu'il pourrait avoir atteint un pic. Un discours qui tranche avec les déclarations offensives des membres de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale (Fed), qui prédisent tous une nouvelle série de hausses de taux dans les mois à venir. Pour Joe Manimbo, la livre pourrait de nouveau tester le même seuil technique et, en cas de brèche à la baisse, se rapprocher de son plus bas niveau de 2023, à 1,1842 dollar.

Malgré la trajectoire meilleure qu'attendue de l'économie britannique, sa croissance reste anémique (elle a été nulle au quatrième trimestre 2022) et "la confiance dans la politique du gouvernement est faible", estime Adam Button.

"Le Royaume-Uni a du mal a se présenter comme une destination d'investissement attractive", résume l'analyste.

Cours Cours de vendredi de jeudi

20H55 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0633 1,0597

EUR/JPY 144,43 144,94

EUR/CHF 0,9957 0,9986

EUR/GBP 0,8829 0,8871

USD/JPY 135,84 136,77

USD/CHF 0,9365 0,9424

GBP/USD 1,2042 1,1946