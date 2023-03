Le confinement et le recours au télétravail a fait exploser le nombre de consultations pour lombalgie. Le bon réflexe pour éviter le mal de dos : adopter la bonne posture et effectuer quotidiennement des petits exercices d'étirements pour relâcher les tensions.

Lors du confinement mis en place pour lutter contre l’extension de l’épidémie de Covid-19, l’organisation professionnelle de la plupart des Français a fortement été modifiée, avec notamment des interruptions de travail et un déploiement massif du télétravail. Quelques semaines plus tard, entre le 8 juin et le 8 juillet, les chercheurs de Santé publique France ont donc cherché à savoir si le télétravail avait eu des répercussions sur l santé des télétravailleurs, et plus particulièrement sur la lombalgie.

Trois vagues de 2000 personnes (soit 6000 personnes au total) en activité ont été interrogées rétrospectivement sur leur situation de travail pendant le confinement et leurs symptômes du bas du dos (courbatures, douleurs, gêne), avant et à l’issue du confinement. Elles ont été interrogées sur :

Leur situation professionnelle avant et pendant le confinement du 17 mars au 10 mai 2020.

La présence d’une lombalgie avant et en sortie de confinement (pour les personnes indemnes en début de période), ce qui a permis d’approcher une mesure d’incidence de la lombalgie.

En cas de lombalgie préexistante, sur l’évolution de celle-ci à l’issue du confinement.

10% ont souffert de lombalgie pour la première fois en télétravail

À la mise en œuvre des mesures de confinement, environ un tiers (34,3%) des personnes en activité souffraient déjà de lombalgie. Parmi les travailleurs qui ne souffraient pas de lombalgie avant le confinement, 10,4% en avaient développé une à l’issue du confinement. Cette proportion variant selon la situation de travail : environ 6% chez les personnes qui avaient poursuivi le télétravail comme d’habitude ou chez celles qui avaient continué à travailler à l’extérieur du domicile au même rythme que d’habitude ou avec un rythme moins soutenu, et 16% chez les personnes qui avaient commencé le télétravail à cause du confinement et chez celles qui avaient continué à travailler à l’extérieur du domicile, mais avec un rythme plus soutenu.

"L’incidence de la lombalgie était environ deux fois et demie plus importante chez les travailleurs qui avaient été nouvellement placés en télétravail ou qui avaient poursuivi leur travail à l’extérieur du domicile, mais à un rythme plus soutenu que d’habitude" souligne Emilie Chazelle, de Santé publique France.

Cette enquête a été publiée dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH).

Les conseils de la sophrologue pour éviter le mal de dos

Carole Serrat est coach de vie, sophrologue à l'hôpital Bichat, à la maternité des Lilas et à la clinique de La Muette (Paris). Dans ce diaporama, elle livre ses conseils pour adopter la bonne posture au bureau lorsqu'on est assis devant son ordinateur toute la journée.

En effet, cela génère sur le long terme des douleurs dans la nuque et dans le dos. Le stress favorisant encore davantage ces contractures.

Pour prévenir ces douleurs et éviter lombalgies, tendinites du poignet et troubles musculo-squelettiques, il est indispensable de s'écouter et d'organiser avec soin son poste de travail. Cela implique d'installer un siège ergonomique confortable et réglable selon votre taille, d'adopter la bonne posture, de bien positionner l'ordinateur et le bureau. Pour prévenir le mal de dos engendré par une position assise prolongée, il est également important de lutter quotidiennement contre le stress, de bouger régulièrement et de faire quelques exercices de sophrologie et de relaxation.

1/12 - Un écran à la bonne hauteur

Un écran à la bonne hauteur. Cela évite les tensions et les douleurs du dos et des cervicales. Pour vérifier, rien de plus simple : vos yeux se trouvent à la même hauteur ou au-dessus de la partie supérieure de votre écran.

2/12 - 1 bras vous sépare de votre écran

1 bras vous sépare de votre écran. S'il est placé trop près ou trop loin de vous, vos yeux se fatigueront plus rapidement. Le bon réflexe : assurez-vous que la distance entre l'écran et votre visage est d'environ la longueur d'un bras.

3/12 - Le bas du dos calé

Le bas du dos calé. Bien assise face à l'écran, le bas de votre dos est calé contre le dossier de votre siège, votre tête se positionne dans l'alignement du tronc.

4/12 - Les pieds à plat

Les pieds à plat. Vos pieds doivent reposer bien à plat sur le sol et vos cuisses former un angle droit avec vos jambes. Si vous êtes de petite taille ou que votre bureau est placé en hauteur, utilisez des repose-pieds.

5/12 - Faire des pauses régulièrement

Des pauses régulières. Pensez à alterner les activités sur l'écran et d'autres tâches moins statiques. N'hésitez pas à vous lever pour faire quelques pas, le temps de prendre un verre d'eau par exemple.

6/12 - Soulager les lombaires

Soulager les lombaires. Asseyez-vous au bord de votre chaise, les mains posées de part et d'autre de vos cuisses, sur les bords externes du siège. Puis, soulevez votre bassin en prenant appui sur vos mains. La tête demeure droite et les épaules sont détendues. Maintenez la posture en suspension, sans tension, 10 secondes. Asseyez-vous à nouveau avant de recommencer l'exercice une seconde fois.

7/12 - Assouplir les phalanges

Assouplir les phalanges. Pour commencer, repliez vos doigts sur votre paume, à l'exception du pouce qui reste levé. Avec la pulpe de vos doigts, raclez la paume de votre main, en partant de la base. Cette technique permet d'assouplir ses phalanges.

8/12 - Protéger les poignets

Protéger les poignets. La main ouverte et la paume orientée vers le bas, effectuez des balancements latéraux et réguliers avec la main, de gauche à droite, de droite à gauche, sans forcer, mais en bougeant le poignet. En cas de douleur, ralentissez le rythme des balancements.

9/12 - Respirer par le ventre

Respirer par le ventre. Relaxante, la respiration abdominale ample et profonde favorise détente neuromusculaire et oxygénation du cerveau. Comment ? Posez les mains sur le ventre pour mieux sentir le va et vient de votre respiration. Inspirez par le nez en gonflant le ventre comme un ballon. Puis, expirez lentement par la bouche en rentrant progressivement le ventre. Enfin, videz l'air de ses poumons.

10/12 - S'étirer le dos

S'étirer le dos . A force de rester dans la même position, vos muscles se contractent, ce qui génère des douleurs. Chaque jour, prenez le temps de vous étirer : levez les bras vers le plafond, liez vos mains et tirez vers le haut. Dans la même posture, faites de même vers la droite et vers la gauche. Relâchez. Tenez-vous bien droit, effectuez de légères rotations de la tête à droite et à gauche pour étirer en douceur nuque et cervicales.

11/12 - S'auto-masser le cuir chevelu

S'auto-masser le cuir chevelu. Chaque jour, lorsque le stress vous envahit, placez vos doigts écartés sur votre crâne et effectuez des mouvements circulaires lents sur l'ensemble de votre tête. Le massage de la nuque et des trapèzes est également utile pour libérer les tensions.

12/12 - Sourire, rire !

Sourire, rire ! Les tensions se concentrent aussi sur le visage. Vos collègues sont tendus ou contractés par la concentration ? Souriez et faites-les rire ! Cela permet de faire retomber la pression et de prendre du recul immédiatement.