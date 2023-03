Lorsqu'on travaille à la maison, il est indispensable d'investir dans une bonne chaise de bureau ergonomique pour limiter les douleurs musculaires et articulaires. Quelques conseils. Vous êtes en télétravail de façon temporaire ou durable ? Attention à bien choisir votre chaise de bureau, surtout si vous passez beaucoup de temps devant l'ordinateur... En effet : une chaise mal adaptée et/ou mal réglée peut entraîner des douleurs articulaires et/ou musculaires, favoriser l'apparition de troubles musculo-squelettiques ou encore être responsable de maux de tête ! Comment (bien) choisir sa chaise de bureau ? Notre guide-santé.

1 - CHOISIR UNE CHAISE DE BUREAU RÉGLABLE

C'est le BA-B.A de la chaise de bureau ergonomique : il est indispensable qu'elle soit réglable, et surtout en hauteur. Car lorsqu'on travaille penché en avant à longueur de journée (parce que la chaise de bureau est trop haute : c'est le plus fréquent), on comprime peu à peu les artères qui transportent le sang à l'arrière des cuisses, ainsi que le passage veineux qui se trouve derrière les genoux. Résultat : à la fin de la journée, on a les jambes lourdes, on a des douleurs et on peut même avoir des maux de tête liés à une mauvaise circulation sanguine. Le bon réflexe ? Régler sa chaise de bureau en hauteur de façon à avoir les coudes à la hauteur du bureau et les pieds bien à plat par terre - on peut bien sûr utiliser un repose-pieds.

2 - OPTER POUR UNE CHAISE DE BUREAU ROTATIVE

Non, les chaises de bureau ne tournent pas "pour faire joli" ! En tournant, une chaise de bureau accompagne nos mouvements (y compris nos micro-mouvements) pour limiter les efforts demandés au corps. A contrario, une chaise de bureau fixe (qui ne tourne pas, donc) favorise l'apparition de troubles musculo-squelettiques, et les douleurs musculaires et/ou articulaires - surtout au niveau du dos, des hanches, des épaules et du cou. C'est donc un critère primordial.

3 - PRIVILÉGIER LE SOUTIEN DU DOS

On le sait : lorsqu'on passe une grande partie de la journée en position assise, c'est le dos qui trinque. Car notre colonne vertébrale est mise à rude épreuve : c'est elle qui soutient l'ensemble du corps et qui permet l'immense majorité de nos mouvements.

Pour soulager le corps (et éviter les douleurs cervicales, dorsales et/ou lombaires), on opte donc pour une chaise de bureau dotée d'un dossier qui offre un bon soutien du dos et, en particulier, de la région lombaire. L'idéal ? Un dossier doté d'un ressort afin que le mouvement de la chaise accompagne celui du dos : plus cher, mais ultra-confortable !

4 - S'OFFRIR DU CONFORT

Oui, les chaises de bureau en bois, en plastique ou en plexiglas sont tendances.

Mais ces matières dures sont responsables de micro-chocs à longueur de journée (lorsqu'on s'assied, lorsqu'on se penche en arrière, lorsqu'on se tourne...) qui peuvent eux-mêmes entraîner des douleurs musculaires et articulaires sur le long terme, en particulier lorsque l'on travaille toute la journée devant l'écran de l'ordinateur. La chaise de bureau idéale est donc moelleuse : la matière doit épouser les formes du corps pour éviter les micro-chocs et soulager au maximum les tensions musculaires et articulaires. Le tissu capitonné est ici un excellent choix, bien que pas toujours à petit prix !

5 - NE PAS S'ASSEOIR SUR N'IMPORTE QUOI

Bien sûr, en cas de télétravail ponctuel, il est possible de s'installer sur une chaise de cuisine, un pouf ou un tabouret.

En revanche, lorsque le télétravail est prévu pour une longue période et/ou qu'il fait partie de la routine professionnelle (1 à 2 jours de télétravail dans la semaine, par exemple), une vraie chaise de bureau est essentielle.

Bonne nouvelle : des chaises de bureau, il en existe à tous les prix. On n'hésite pas à l'essayer en boutique : la chaise de bureau idéale, c'est celle qui se fait oublier et qui n'entraîne aucune douleur, même après 6-7 heures d'utilisation.