Vous ressentez un petit coup de mou au milieu de votre journée de télétravail ? Pour résister à l'appel de la sieste, voici 4 exercices qui chasseront le coup de barre en deux temps trois mouvements.

STIMULEZ VOS NEURONES

- Tapotez énergiquement toute la tête du bout des doigts, en gardant les poignets bien détendus, pendant une dizaine de secondes.

- Posez ensuite les doigts en griffe sur le devant du crâne, à la naissance des cheveux et, comme si vous vouliez vous coiffer, descendez le long de l'axe central de la tête jusqu'à l'occiput (au-dessus de la nuque), en veillant à ce que les doigts soient suffisamment écartés pour couvrir toute la surface crânienne.

- Recommencez une dizaine de fois.

TAPOTEZ VOS ÉPAULES

Assise ou debout, tête et dos bien droits, les épaules sont abaissées et détendues.

Amenez la main droite sur l'épaule gauche.

Effectuez des frappes fermes (un peu comme si vous tapiezt amicalement dans le dos d'un proche) sur toute la zone qui entoure l'épaule, sans oublier le haut du dos.

Gardez le poignet bien souple et respirez calmement et profondément.

Continuez pendant 30 secondes à 1 minute. Effectuez ensuite les mêmes gestes avec la main gauche sur l'épaule droite.

RÉVEILLEZ VOTRE RESPIRATION

- Assise ou debout, prenez une grande inspiration en gonflant bien le torse.

- Expirez, cage thoracique ouverte.

- Fermez les poings à demi, recroquevillez légèrement les doigts et tapotez le haut du torse pendant une dizaine de secondes en gardant les poignets souples.

- Laissez échapper de la bouche ouverte, en même temps, si c'est possible, des « hooo » ou des « haaa » pour bien sentir les vibrations et profiter d'un doux massage intérieur.

FAITES CIRCULER L'ÉNERGIE

Assise ou debout, dos droit, levez le bras gauche devant vous à hauteur de la poitrine, paume vers le sol, bras tendu mais souple.

Posez la main droite sur la main gauche.

Tapotez énergiquement la main gauche avec le plat des doigts (ou du poing) de la main droite (le poignet reste droit tendu) et remonter le long de la face externe du bras jusqu'à l'épaule.

Pivotez ensuite légèrement le bras gauche vers la gauche et continuer les tapotements sur la face antérieure du bras, en redescendant de l'épaule vers le poignet.

Répétez une dizaine de fois pour chaque bras.

REVITALISATION EXPRESS

Attraper le pouce droit avec la main gauche et faire des mouvements de vrille, comme si on voulait le dévisser, en partant de la base et en remontant vers l'ongle. Faire de même avec les autres doigts, puis avec l'autre main.

Terminer en pinçant fermement, entre le pouce et l'index , chaque côté de la base de l'ongle. Recommencer deux fois pour chaque doigt de chaque main.