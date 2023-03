Le CR Belouizdad, leader incontesté de la Ligue 1 Mobilis, a pris un peu plus le large, en ramenant jeudi une importante victoire de son déplacement chez la lanterne-rouge, le Hilal Chelghoum Laïd (0-1), en match comptant pour la mise à jour de la 16e journée, ayant vu la JS Kabylie concéder deux précieux points dans sa course au maintien, après son nul vierge à domicile contre un adversaire direct l'ASO Chlef (0-0).

Les Rouge et Blanc n'ont eu besoin que de six minutes pour enfoncer la lanterne-rouge, grâce à Haddad, auteur de l'unique but dans ce duel des extrêmes, et qui permet au Chabab de prendre neuf longueurs d'avance sur son premier poursuivant au classement général, le CS Constantine, tout en ayant un match en moins par rapport à ce dernier.

De son côté, et après cet énième échec à domicile, le Hilal de Chelghoum Laïd reste bon dernier, avec seulement deux unités au compteur, alors que la JSK, qui le précède au classement (avant-dernière/13 pts) n'est pas mieux lotie, surtout après son nul vendredi à domicile contre l'ASO Chlef (0-0).

Une bien mauvaise affaire pour les Canaris contre un adversaire direct pour le maintien (13e/21 pts), manquant ainsi une excellente opportunité de sortir la tête de l'eau.

Pour leur part, l'USM Alger et le MC El Bayadh se sont contentés d'un nul vierge (0-0), et ce résultat n'arrange aucune des deux équipes, car elles restent scotchées à leurs classements respectifs initiaux. En effet, les Rouge et Noir restent 6es avec 26 points, alors que le MCEB est neuvième, ex aequo avec l'US Biskra et le NC Magra, avec 23 unités pour chaque club.

A noter que l'USMA a terminé la match à dix contre onze, après l'expulsion de Taher Benkhalifa, survenue à la 90'+2, après avoir écopé d'un deuxième carton jaune.

Les autres matchs de cette 16e journée s'étaient joués les 10 et 12 février dernier, alors que les duels HB Chelghoum Laïd - CR Belouizdad, MC El Bayadh - USM Alger et JS Kabylie - ASO Chlef, ont été reportés à ce début du mois de mars, en raison de la participation du Chabab, des Rouge et Noir et des Canaris aux différentes joutes continentales.

Résultats complets et classement

Jeudi, 2 mars :

HB Ch.Laïd - CR Belouizdad 0-1

Vendredi, 3 mars :

MC El Bayadh - USM Alger 0-0

JS Kabylie - ASO Chlef 0-0

Joués le vendredi 10 février :

USM Khenchela-CS Constantine 1-1

Paradou AC - NC Magra 3-1

MC Alger - JS Saoura 1-1

ES Sétif - US Biskra 3-1

Joué le dimanche 12 février :

MC Oran - RC Arbaâ 2-1

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 40 16

2). CS Constantine 31 17

3). MC Alger 30 18

4). ES Sétif 29 18

--). JS Saoura 29 18

6). USM Alger 26 16

7). MC Oran 25 17

8). USM Khenchela 24 17

9). NC Magra 23 18

--). US Biskra 23 18

--). MC El Bayadh 23 18

12). RC Arbaâ 22 18

--). ASO Chlef 22 18

14). Paradou AC 17 17

15). JS Kabylie 13 16

16). HBC-Laïd 2 18