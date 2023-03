Le MC Alger (Ligue 1) a annoncé vendredi avoir engagé le technicien français Patrice Beaumelle comme nouvel entraîneur en chef de son équipe senior, en remplacement du tunisien Faouzi Benzarti pour un contrat de 16 mois.

"Welcome Patrice Beaumelle" a publié le Doyen sur son site officiel, accompagnant son communiqué d'une photo du technicien de 44 ans, en précisant que ce dernier s'est engagé pour une durée de seize mois.

Le nouvel entraîneur du MCA constituera lui-même son staff technique, car d'après le communiqué du Doyen "il sera accompagné d'un adjoint et d'un entraîneur des gardiens". Beaumelle connait très bien le championnat d'Algérie, pour y avoir déjà travaillé par le passé. C'était en 2011, en tant qu'adjoint de son compatriote Hervé Renard, à la barre technique de l'USM Alger. Outre les Rouge et Noir, Beaumelle a dirigé plusieurs autres clubs, notamment en France, où il a drivé Montpellier, Nîmes et Lille. Il a dirigé également plusieurs sélections africaines, comme la Zambie, l'Angola et la Côte d'Ivoire, par fois comme adjoint et d'autres parfois en tant qu'entraîneur en chef. Benzarti (72 ans) a été engagé par le MCA le 25 septembre 2022, en remplacement du Franco-bosnien Faruk Hadzibegic, limogé. Le Tunisien avait dirigé le Doyen à treize reprises, avec un bilan de 6 victoires, 3 nuls, et 4 défaites.

C'est cependant l'élimination inattendue du Mouloudia aux 1/32es de finale de la Coupe d'Algérie contre le NC Magra (2-0) qui lui a été fatale, car c'est juste après elle que le club a décidé de se passer de ses services.