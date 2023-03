La 23e édition du Tour d'Algérie Cycliste, prévue en dix étapes, du 7 au 16 mars courant, à travers dix wilayas du Nord-est du pays, s'étendra sur un parcours total de 1200 kilomètres, ont annoncé les organisateurs mercredi à Alger.

" La caravane, composée de 17 équipes, représentant 13 pays, passera par une soixantaine de communes, relevant de dix wilayas", a commencé à détailler, le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Kheireddine Barbari au Forum de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), tenu à la salle de conférences du stade 5 Juillet.

Chacune des 17 équipes engagées alignera six coureurs, ce qui représente un total de 120 athlètes, de différentes nationalités, entre autres: algérienne, tunisienne, iraquienne, française, belge, allemande, érythréenne et italienne.

" Le budget consacré à cette 23e édition du TAC se situe entre 7 et 8 milliards de centimes, auquel s'ajoute des aides non financières de la part de certains partenaires, comme les hôtels, dans lesquels nous pourrons séjourner et se restaurer", a indiqué Barbari, selon lequel "la concurrence sera probablement très rude" cette année, en présence d'adversaires de qualité.

Et d'ajouter: " pour ce TAC-2023, on a invité des équipes de qualité pour hausser le niveau et offrir ainsi le meilleur spectacle possible, et surtout, permettre à nos athlètes de se frotter à des adversaires d'envergure, ce qui leur permettra de gagner en expérience et de mieux s'aguerrir", a-t-il expliqué.

Les dix wilayas par lesquelles passera ce TAC 2023 sont respectivement : Bordj Bou Arréridj, M'Sila, Biskra, Batna, Sétif, Constantine, Skikda, Jijel, Bejaïa et Tizi-Ouzou.

Les pays participants sont : La France, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie, les Pays-Bas, la Belgique, l'Erythrée, l'Irak, la Tunisie, la Malaisie, le Sultanat d'Oman et l'Algérie (Pays hôte).

Parmi les équipes engagées, il est cité: Nice Métropole Côte d'Azur (France), Embrace The World Cycling (Allemagne), Beykoz Belediyesi Spor Kulubu (Turquie), Team Terengganu Polygon (Malaisie), Q36.5 Continental Cycling Team (Italie) et Tarteletto-Isorrex (Belgique), auxquelles s'ajoutent des sélections nationales d'Algérie, de Tunisie, d'Iraq, d'Erythrée, du Sultanat d'Oman et des Emirats Arabes Unis.

Outre la sélection nationale (A), l'Algérie participera avec quatre clubs, à savoir : Team Madar, Majd El Guerara, NRDI Dely-Ibrahim et Amel El Malah.

Après une première étape à Bordj Bou Arreridj (Prologue), le peloton mettra le cap sur M'sila pour la 2e étape, avant d'opérer un transbordement vers Boussaâda, lieu de départ de la 3e étape, qui mènera les coureurs à Biskra.

Après cette virée aux portes du désert, la caravane du Tour remontera vers Batna pour la 4e étape, puis Sétif pour la 5e étape, avant l'arrivée de la caravane à Constantine (6e tape). Pour la deuxième moitié du Tour d'Algérie 2023, les coureurs se dirigeront vers les villes côtières, à savoir, Skikda (7e étape), Jijel (8e étape) et Bejaia (9e étape), avant de rallier Tizi Ouzou pour la dixième et dernière étape.

Interrogé sur l'objectif des représentants algériens dans cette compétition, Barbari a expliqué qu'il consistera à "récolter un maximum de points" dans la perspective d'améliorer le ranking mondial.

" Le TAC aura également des portées économiques et touristiques, car à travers lui, nous espérons faire connaitre davantage notre pays et encourager les étrangers à venir le visiter", a-t-il ajouté. Inscrit au calendrier de l'Africa Tour de l'UCI, le Tour d'Algérie est régi par les règlements de la FAC et ceux de l'Union Cycliste Internationale. Il est placé sous le contrôle d`un commissaire de course et d'un inspecteur antidopage. La précédente édition du Tour d'Algérie cycliste, disputée du 20 au 27 mai 2022 dans l'Ouest du pays, a été remportée par l'Algérien Hamza Mansouri, sociétaire de l'équipe nationale militaire.