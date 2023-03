Plusieurs nouvelles infrastructures sanitaires seront réceptionnées et mises en service courant 2023 dans la wilaya de Tébessa, a indiqué mardi le directeur par intérim du secteur de la santé, Rabie Mezhoud. Le travail est actuellement en cours pour l’équipement des structures, pour leur mise en service successivement au cours de cette année, en vue de rapprocher les prestations sanitaires du citoyen et lui éviter les déplacements, a précisé à l’APS le même responsable.

Ainsi, l’hôpital pédiatrique chahida Bendjeda-Mehnia au chef-lieu de wilaya sera opérationnel "au plus tard fin mars", selon la même source qui a précisé que l’hôpital psychiatrique de 120 lits de la cité 4 mars 1956 qui a fait l’objet d’une décision de transfert en établissement public hospitalier est aussi en phase d’équipement afin de le mettre en service au mois d’août prochain. Une polyclinique sera incessamment opérationnelle dans la commune d’El Ouenza, a ajouté M. Mezhoud qui a rappelé qu’une polyclinique nouvelle a été mise en service dans la commune frontalière de Kouif à l’occasion de la célébration de la journée nationale du Chahid (18 février).

La commune de Bir El Ater a bénéficié d’un projet d’équipement de deux polycliniques qui seront "prochainement" opérationnelles.

Le cahier de charges relatif au parachèvement et l’équipement d’un hôpital de 60 lits à El Ogla a été lancé après plusieurs années de suspension des travaux, a-t-il dit, relevant que l’hôpital Mohamed-Chebouki de Chréa a bénéficié d’une opération d’acquisition d’un appareil d’hémodialyse, un autre d’anesthésie et de plusieurs lits pour augmenter sa capacité d’accueil.

Des équipements ont été aussi réceptionnés au profit du centre de transfusion sanguine, de l’établissement spécialisé mère et enfant Khaldi-Abdelaziz de la ville de Tébessa, selon la même source qui a ajouté qu’un générateur d’oxygène a été fourni à l’hôpital d’El Aouinet en plus de tables de radiologie et de matériel de laboratoire destinés à plusieurs polycliniques. La direction de la santé poursuit en outre l’opération d’acquisition d’équipements spéciaux dont des fauteuils dentaires pour les unités de dépistage et de suivi en milieu scolaire des communes de Chréa, Stah Guentis, Oum Ali, El Mezraa, Bedjen, Boulhaf Eddir et Boudehab, a-t-on ajouté.