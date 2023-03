Le ministère de la Santé organise, du 5 au 11 mars en cours, la première Semaine nationale de prévention sous le thème "La prévention pour une meilleure santé: agissons maintenant", a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Cette semaine nationale vise à "sensibiliser les citoyens à l'importance de la prévention et de la lutte contre les facteurs de risque des maladies, en associant tous les secteurs concernés, la société civile et les médias dans la sensibilisation au respect des mesures préventives en vue de préserver la santé du citoyen et de la population en général et de changer les comportements", précise le communiqué.

Le ministère s'emploie, dans ce sens, à "inciter les professionnels de la santé à promouvoir la prévention à travers l'application, l'évaluation et le suivi des programmes nationaux tracés à cet effet". Le ministère a élaboré dans le cadre de la première Semaine nationale de prévention, qui sera organisée chaque année à la même période, un programme qui s'articule sur sept (7) axes relatifs à la promotion de l'alimentation saine à travers la préservation de l'hygiène des a liments, la mise en garde contre l'utilisation des colorants alimentaires et la consommation excessive du sucre et du sel, l'obésité ainsi que les bons comportements à adopter lors du mois sacré de Ramadhan.

Le ministère de la Santé focalisera, lors de cet évènement, sur "la lutte contre les facteurs de risque du diabète, de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires et du cancer", outre "la prévention contre la drogue et le tabagisme, la sensibilisation au programme national élargi de vaccination des enfants ainsi que la vaccination en dehors de ce programme et le bon suivi des femmes enceintes, notamment les grossesses à risque, et la sensibilisation à l'importance de l'allaitement maternel".