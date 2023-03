La deuxième édition du Salon africain des affaires (SADA) se tiendra du 5 au 7 mars au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), avec la participation de plus de 80 exposants algériens et une dizaine d'organisations économiques et patronales africaines, indiquent mercredi les organisateurs dans un communiqué.

Placé sous le thème "Ensemble pour une Afrique plus forte", cet évènement économique a pour objectif de "faire connaître les produits et les capacités nationales et de consolider le partenariat économique et les échanges commerciaux entre les peuples de l'Afrique", souligne- t-on dans le même texte.

Ce salon qui constitue "un carrefour d'échange" sera marqué par la participation d'exposants algériens représentants de différents secteurs, dont l'énergie et les mines, l'agriculture, les travaux publics, l'industrie pharmaceutique, l'invention, les startups et les services logistiques, qui présenteront leurs produits phares afin de se placer en Afrique, en profitant du climat d'affaires dans ce continent.

Selon les organisateurs, la mise en place de la Zon e de libre échange continentale africaine (ZLECAF) servira davantage les intérêts des opérateurs économiques algériens qui auront à s'entretenir et à échanger avec les hommes d'affaires africains à travers des rencontres B to B et des ateliers prévus durant cette manifestation qui constitue une occasion de découvrir des marchés africains et éventuellement conclure des affaires. "Les travaux de la précédente édition ont été couronnés de succès et fut une occasion pour signer des mémorandums d'entente et la concrétisation de cinq contrats dans les domaines de l'agroalimentaire, matériaux de construction, textile et services", ont-ils rappelé.