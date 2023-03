Les participants au séminaire national cheikh Moubarek-El-Mili sur "le rôle du discours des mosquées dans l’éducation des jeunes et leur protection contre les fléaux et idées nuisibles" ont appelé mardi à Mila à la nécessité de "mieux comprendre les défis imposés par les mutations technologiques et les fléaux sociaux qui en découlent et menacent les futures générations".

Dr. Taha Kouzi, directeur de l’Institut supérieur des Sciences d’Alger a estimé qu’imams et parents doivent être bien conscients des répercussions des nouvelles technologies de communication sur les valeurs et les idées qui "menacent les futures générations et les conduisent vers des comportements incompatibles avec notre religion et identité".

"Nous devons développer une bonne méthode face aux réseaux de communication et jeux électroniques qui occupent une grande partie du temps des jeunes et des enfants et sèment en eux des tendances vers de nouveaux fléaux et un individualisme socialement destructeur", a ajouté Dr. Kouzi.

De son côté, Dr. Azzedine Kihel de l’Université de Biskra a estimé que les réseaux sociaux ont accentué l’introversion des jeunes et la distorsion de certaines notions sous l’effet du contenu diffusés sur ces réseaux, considérant que le trafic de drogues et de psychotropes introduits en Algérie relève d'"un complot pour nuire au pays par les fléaux sociaux".

Pour l’intervenant, la mosquée doit développer des activités qui attirent les jeunes et faire parvenir son discours en dehors de ses murs de sorte à éclairer la société face aux fléaux menaçant. Le directeur du Centre de lutte contre la toxicomanie de Bouchaoui (Alger), Dr.

Kamel Abidate a mis en garde contre les proportions prises par la toxicomanie chez les jeunes, exhortant les familles et les acteurs sociaux à agir contre ce phénomène ravageur qui conduit la jeunesse vers la délinquance et l’abandon de la scolarité.