L’Université "Abderrahmane Mira" de Bejaia a lancé, mardi, la version amazighe de son site web qui a coïncidé avec la mise en place d’un laboratoire de recherche en études amazighes, en présence du secrétaire général du Haut commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad.

"Il s’agit de deux actions conjointes pour faire avancer et intégrer la dimension amazighe dans l’échiquier institutionnel", a souligné Si El Hachemi Assad, qui s’est dit "fier" de ces deux nouveaux jalons, plantés sur la voie de la promotion de tamazight.

"L’exemple et l’expérience méritent d’être généralisés à toutes les universités", a-t-il souligné.

Abordant la question du laboratoire, Si El Hachemi Assad a relevé qu'il allait offrir des opportunités en termes de renforcement et de prise en charge des problématiques scientifiques importantes de Tamazight. Ce laboratoire vient joindre ses prérogatives et ses missions à celles des structures déjà existantes, à l’instar du Centre national de recherche en langue et culture amazigh, le département de langue et culture amazighes, le département de traduction et dont la conjonction va assurer une coordination synergique et une dynamique singulière dans la promotion de cette langue nationale, a-t-il expliqué.

"A Bejaia, l’environnement est favorable pour permettre à ce laboratoire de réussir son démarrage", a ajouté le responsable du HCA, soulignant, dans ce cadre, son "optimisme" du fait que localement, "la ressource humaine et la compétence existent".

M. Assad n’a pas manqué de rappeler la disponibilité du HCA à accompagner les chercheurs de cette structure, en mettant à leur disposition, son expérience, son expertise et sa présence sur le terrain. Les chercheurs bénéficieront aussi des facultés du HCA à donner de la visibilité à leurs travaux, grâce à ses propres prestations en termes d’édition ou de coédition, du fait de ses conventions de partenariats avec certaines maisons d’édition.

Au cours de cette cérémonie, les organisateurs ont présenté une start-up qui se propose d’assurer des prestations dans le domaine de la traduction en tamazight de sites web.

"Nous sommes submergés de demandes de traduction", a indiqué M.

Assad, se félicitant de l’arrivée de ces start-up qui vont "alléger les sollicitudes envers le HCA en la matière et ouvrir un véritable créneau professionnel dans le domaine de la traduction, d’autant que les candidats font partie d es promotions universitaires de Bejaia", a-t-il dit.