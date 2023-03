Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) annoncent avoir repris, depuis mardi, le contrôle de la cité minière de Rubaya, dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu).

Les rebelles s'étaient emparés de cette agglomération stratégique dimanche dernier.

"Aujourd'hui, avec les efforts fournis par nos forces, je tiens à vous confirmer que Rubaya, cette cité minière, est sous contrôle des FARDC", a indiqué à la presse le porte-parole du secteur opérationnel Nord-Kivu Sokola 2, le lieutenant colonel Njike Kaiko Guillaume.

Les forces armées déployées dans le territoire de Masisi confirme que les rebelles du M23 ne sont plus visibles dans certaines localités comme Matanda et Bihambwe qu’ils avaient conquises. Une accalmie a été, cependant, observée mardi à Mushaki, Kitshanga et Mweso, des entités encore sous occupation du M23, dans le territoire de Masisi.

Pour l'instant, seule l'axe Minova (Sud-Kivu) reste ouvert pour approvisionner la ville, les axes Rutshuru-Kanyabayonga, Sake-Kitshanga et Sake-Masisi-centre étant déjà coupés par le M23.

Le M23 avait jusqu'à mardi pour commencer à quitter l es zones qu'il occupe dans l'Est de la RDC, conformément au calendrier dressé par l’EAC.