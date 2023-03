La préservation de l’artisanat notamment la poterie de la région de Bider (Tlemcen) a été vivement soulignée par les participants à une rencontre, organisée mardi par le musée d’art et d’histoire de la ville de Tlemcen.

Les participants, en majorité des universitaires au sein du CNRPAH (Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique) et du département d’archéologie de l’université de Tlemcen, ont mis l’accent sur la qualité de la poterie de Bider qui est unique en Algérie de par ses symboles, ses couleurs, son argile et la façon dont elle est fabriquée.

Ils ont, dans ce sens, demandé aux étudiants, aux chercheurs universitaires de s’intéresser davantage à ce métier qui représente un pan de l’identité algérienne.

Les intervenants lors de cette rencontre ont également proposé d’entamer des recherches académiques et scientifiques plus poussées dans ce domaine jusqu’à l’heure encore vierge.

"Les études existantes actuellement concernant ce domaine sont toutes orientalistes ou occidentales et pour ce faire, il est temps de s’occuper de manière r igoureuse et scientifique de cet héritage identitaire et patrimonial", a-t-on souligné.

Cette rencontre, qui a enregistré la présence d’artisans en poterie, de stagiaires de la formation professionnelle et d’enseignants, est la première phase d’un long processus visant à étudier et à décortiquer tous les symboles existant sur divers produits réalisés par des mains expertes de femmes artisanes de cette région du pays et d’autres.

Brahimi Faiza et Hedreche Cherifa du département d’archéologie de Tlemcen, Redouane Abbes du CNRPAH de Tlemcen ont abordé, dans leurs communications, divers aspects de la poterie dont notamment son importance dans les prospections archéologiques, ses influences de l’époque gréco-romaine à l’époque musulmane, sa typologie, ses caractéristiques et les techniques utilisées par les artisanes de Bider, ainsi que les meilleures façons de développer ce métier au travers l’organisation d’ateliers de formation au profit des jeunes générations.

Le professeur en formation professionnelle au CFP Sabra, Bouriche Boumediene, a présenté, à l’occasion, son riche parcours et son expérience, soulignant que son amour pour la poterie et le patrimoine lui ont permis d’ouvrir un atelier de formation début des années 2000 à Marsa Ben Mhidi lui permettant de relancer la poterie de Bider, ave c le soutien d’artisanes dont Fouzia Kelkoul. Le même travail qu’il accomplit actuellement à Sabra où il encadre une trentaine de stagiaires, a-t-il dit. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des activités scientifiques organisées régulièrement par la Direction du Musée d’art et d’histoire de la ville de Tlemcen qui consent d’énormes efforts dans la valorisation et la préservation du patrimoine matériel et immatériel de la wilaya, a-t-on indiqué.