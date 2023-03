Le gouvernement a entendu, mercredi lors de sa réunion hebdomadaire, une présentation sur la situation des établissements spécialisés relevant du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, indique un communiqué des Services du Premier ministre. Lors de cette réunion, présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, "le gouvernement a entendu une présentation de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme sur la situation des établissements spécialisés relevant de son département ministériel et de leurs perspectives", souligne le communiqué.

"A ce titre, il a été fait état des principales contraintes entravant le bon fonctionnement de ces structures d’accueil, notamment celles destinées à la prise en charge des enfants délinquants et des personnes âgées", ajoute la même source.