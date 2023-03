Une ferme aquacole pédagogique sera ouverte prochainement au niveau de l'Etablissement de rééducation et de réadaptation, jouxtant la route menant vers la commune de Lahmar, au nord de Bechar, a-t-on appris mercredi de la direction locale de la pêche et des ressources halieutiques (DPRH).

Cette structure de formation permettra, une fois opérationnelle, d’assurer la formation et l'initiation théorique et pratique sur les techniques d’élevage de poissons d’eau douce au profit des détenus de cet établissement, a-t-on souligné.

Première du genre à être mise en place dans un établissement de rééducation et réadaptation dans la wilaya, par le secteur de la pêche et des ressources halieutiques, en coordination avec ceux de la formation et de l’enseignement professionnels et de la justice, cette structure pilote " constituera un apport important aux efforts de l'Etat en matière d'accompagnement des personnes détenues pour faciliter leur la réinsertion professionnelle et sociale", a affirmé à l’APS le directeur du secteur, Djamel Boulekhessaim.

La ferme, d ont l’encadrement pédagogique est confié à des formateurs spécialisés relevant des secteurs de la pêche et des ressources halieutiques et la formation et de l’enseignement professionnels, disposera de plusieurs ateliers de formation théorique et pratique, en plus de six (6) bassins d’élevage de poissons d’eau douce, a-t-il fait savoir.

Selon la chargée de communication de la DPRH, Nacera Moumni, la réalisation de cette ferme pédagogique a été rendue possible notamment grâce à la formation en qualité de technicien en aquaculture de seize (16) détenus issus de le établissement précité, lors d’une session de formation organisée auparavant à Bechar à l'initiative de la DPRH avec le concours des formateurs de la formation et de l’enseignement professionnels.