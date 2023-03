Le taux de chômage en Allemagne demeure stable en février à 5,5%, soit le même depuis sept mois, malgré les difficultés économiques liées à la crise énergétique, selon des chiffres officiels publiés mercredi.

Cet indicateur qui correspond aux données corrigées des variables saisonnières (CVS), affiche un niveau stable depuis août 2022, a indiqué dans un communiqué l'Agence allemande pour l'emploi. Sur un mois, le nombre de chômeurs, toujours en données CVS, a connu une hausse de 2.000, après une baisse de 11.000 en janvier, a-t-elle précisé. En données brutes, l'indicateur grimpe de 4.000, pour atteindre 2,62 millions de personnes. C'est un peu plus de 192.000 personnes de plus qu'il y a un an, sachant que 480.000 ukrainiens étaient inscrits à l'Agence pour l'emploi fin février. "Si l'on ne tenait pas compte des réfugiés ukrainiens (...) le nombre de chômeurs n'aurait que très peu augmenté sur un an", assure l'Agence.

"Dans l'ensemble, le marché du travail est resté stable malgré la situation économique tendue", a résumé le président de l'Agence pour l'Emploi, Andrea Nahles, cité dans le communiqué. L'économie allemande fait face, depuis plusieurs mois, à une augmentation des coûts de l'énergie pour son industrie. Le gouvernement allemand prévoit actuellement une croissance de 0,2% sur 2023, alors qu'il anticipait une chute du PIB l'automne dernier. Cela est notamment dû aux efforts de Berlin pour s'approvisionner en gaz liquéfié, ayant engendré une baisse des prix sur les marchés, aux aides publiques et à une relative amélioration des chaînes d'approvisionnement. Le principal défi de long terme pour le marché de l'emploi reste toutefois le manque de main d'œuvre : en données corrigées des variations saisonnières, le nombre de postes vacants a augmenté en janvier de 14.000 sur un mois, à 778.000.