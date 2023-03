Le CR Belouizdad, leader incontesté de la Ligue 1 Mobilis de football, effectuera un long déplacement dans l'est du pays pour affronter la lanterne rouge, le HB Chelghoum-Laïd avec l'intention d'accentuer son avance en tête, tandis que la JS Kabylie, en mission de sauvetage, n'aura plus droit à l'erreur à domicile face à l'ASO Chlef, à l'occasion de la mise à jour de la 16e journée prévue jeudi et vendredi.

Le Chabab (1e, 37 pts), qui reste sur deux revers de rang en phase de poules de la Ligue des champions, aura à cœur de reprendre confiance en Ligue 1, face à une équipe de Chelghoum-Laïd (16e, 2 pts) qui a perdu quasiment toutes ses chances de rester parmi l'élite.

Le club algérois évoluera sur du velours, en dehors de ses bases, d'autant que le HBCL se présente depuis quelques journées déjà avec son équipe réserve, qui ne l'a pas empêchée tout de même d'accrocher le dauphin, le CS Constantine (1-1), lors de la précédente journée. L'autre club de la capitale l'USM Alger (6e, 25 pts) espère revenir avec un bon résultat de son déplacement dans les hauts-plateaux de l'ouest du pa ys, à El-Bayadh, pour se rapprocher du podium.

Les "Rouge et Noir", qui restent sur un succès net et sans bavure en Coupe de la Confédération dimanche à la maison face aux Sud-africains de Marumo Gallants (2-0), devront faire face à une équipe du MCEB (11e, 22 pts), auteure d'une surprenante victoire chez le promu, l'USM Khenchela (1-0), lors de la précédente journée. Si l'USMA aura la faveur des pronostics, le MCEB abordera ce rendez-vous avec l'intention de l'emporter pour quitter la zone de turbulences et faire un pas vers le maintien.

Dans le bas du tableau, la JS Kabylie premier relégable (15e, 12 pts), n'aura plus droit à l'erreur, à l'occasion de la réception de l'ASO Chlef (13e, 21 pts), un concurrent direct pour le maintien. Auteurs d'une première partie de saison chaotique, les "Canaris" seront appelés à se remettre en question, à commencer par cette rencontre, qui devrait leur permettre de mettre fin à une mauvaise série de trois défaites de suite en championnat. Engagée en Ligue des champions (4 points à l'issue de la troisième journée) et éliminée de la Coupe d'Algérie, la JSK espère retrouver le sourire en championnat: cela passera inéluctablement par une victoire face aux Chélifiens, qui de leur côté ambitionnent de confirmer leur regain de forme, après un succès à domicil e face au HBCL (4-0) et un nul à l'extérieur devant le Paradou AC (2-2).

Programme des rencontres, prévues jeudi et vendredi :

Jeudi 2 mars : 15h00:

HB Chelghoum-Laïd - CR Belouizdad

Vendredi 3 mars :

JS Kabylie - ASO Chlef 16h00

MC El-Bayadh - USM Alger 15h00

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 37 15

2). CS Constantine 31 17

3). MC Alger 30 18

4). ES Sétif 29 18

--). JS Saoura 29 18

6). USM Alger 25 15

--). MC Oran 25 17

8). USM Khenchela 24 17

9). NC Magra 23 18

--). US Biskra 23 18

11). MC El Bayadh 22 17

--). RC Arbaâ 22 18

13). ASO Chlef 21 17

14). Paradou AC 17 17

15). JS Kabylie 12 15

16). HBC-Laïd 2 17