La vitamine D est indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. Elle est notamment bénéfique pour les os. Mais elle aurait aussi des propriétés anti-âge contre les maladies liées au vieillissement.

La vitamine D est connue pour son action sur la croissance des os et l'absorption de calcium. Mais elle aurait aussi des bénéfices contre les effets de l'âge. Une étude parue dans Cell Reports a observé que l'apport de vitamine D chez les vers nématodes allongeait de 33% leur durée de vie. Cela évite aussi le repliement des protéines dû à l'âge. Avec l'âge, les protéines perdent leur capacité à maintenir leur forme et leur fonction à cause de l'accumulation de protéines toxiques ou insolubles.

Ce processus est impliqué dans beaucoup de conditions liées à l'âge : maladies de Parkinson, d'Alzheimer, d'Huntington, diabète de type 2, ou encore maladies cardiovasculaires. Or, chez les vers, la vitamine D évite l'insolubilité des protéines et prévient leur toxicité, causée par les beta amyloïdes, des éléments retrouvés chez les malades d'Alzheimer.

Cette étude expliquerait également les liens trouvés précédemment entre vitamine D et cancers (prostate, sein et côlon), et d'autres affections comme l'obésité, les maladies cardio-vasculaires et la dépression. Elle pourrait mener à des changements dans les recommandations en termes d'apport en vitamine D. Les experts ne sont actuellement pas d'accord sur les doses conseillées et l'intérêt potentiel d'une supplémentation.

Si une trop grande absorption de cette vitamine peut causer des dégâts dans les vaisseaux sanguins et les reins, ses effets anti-âges pourraient amener les préconisations vers un apport supplémentaire. Le bénéfice serait particulièrement intéressant pour les personnes âgées qui sont moins susceptibles de passer du temps au soleil, et donc fixent moins bien la vitamine D.

D'autres études sont planifiées chez la souris pour étudier la manière dont la vitamine D affecte l'âge et les maladies. Les auteurs espèrent à termes lancer des essais cliniques sur l'homme.