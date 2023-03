Présents dans les yaourts, dans les compléments alimentaires... ils s'invitent désormais dans les cosmétiques ! Les pré-, pro- et postbiotiques, aussi appelés synbiotiques, sont les derniers actifs qui promettent une peau en bonne santé. Comment agissent-ils et quel est leur intérêt ?

Pré-, pro- ou postbiotiques, à quoi cela correspond-il ? "Les prébiotiques sont des sucres complexes (comme l'inuline ou le jus de yacon) tirés des fruits et légumes, qui alimentent les bonnes bactéries présentes sur la peau et leur permettent de rééquilibrer le micro-biome (environnement de la flore cutanée), explique Marie Drago, docteur en pharmacie et créatrice de la marque Gallinée. Les postbiotiques (acide lactique, oméga-3 et 6...), eux, sont produits par les probiotiques et constituent un milieu bénéfique pour leur développement."

Quant à ceux que l'on trouve dans les cosmétiques, "ce sont des extraits de probiotiques (ou micro-organismes) intestinaux, qui agissent sur les bonnes bactéries de la peau", précise Michel Bohbot, fondateur de Synbionyme. Car, pour l'instant, seuls les effets de ces probiotiques (lactobacilles, bifidus...) ont été étudiés et ont montré une action bénéfique, en particulier sur l'inflammation cutanée.

À QUOI SERT LE MICROBIOTE ?

Composé de plusieurs milliards de micro-organismes, le microbiote (ou flore) cutané(e) protège des agressions extérieures. Lorsque des bactéries pathogènes tentent de s'installer, les probiotiques de la peau, qui sont des organismes microscopiques vivants (levures, virus, bactéries...), produisent des substances toxiques pour les détruire. Si les bactéries parviennent quand même à s'installer, elles déséquilibrent le microbiote et la peau présente des signes d'inflammation (rougeurs, irritations, sécheresse), mais aussi des pathologies comme l'acné ou l'eczéma. C'est pour maintenir un bon équilibre cutané que des pro-, pré- et postbiotiques sont intégrés dans certains cosmétiques.

LES PROBIOTIQUES PRÉSERVENT LA JEUNESSE

Les probiotiques sont avant tout anti-inflammatoires, ils renforcent le système immunitaire et la fonction barrière de la peau. Or, on sait que l'une des raisons du vieillissement prématuré est "l'inflam'aging", cet état inflammatoire chronique et silencieux des cellules, lié à notre mode de vie, à la pollution... Certaines marques ont vite compris l'intérêt de ces actifs : Estée Lauder a ainsi incorporé des probiotiques (lactobacilles et bifidus) dans ses soins Advanced Night Repair il y a déjà plusieurs années. Ces derniers sont toujours associés à d'autres actifs comme l'acide hyaluronique ou des peptides à l'action ciblée anti-âge.

Ils font la guerre aux boutons

Un sébum trop abondant et de mauvaise qualité entraîne une inflammation causée par la bactérie c.acnes. Mais "elle n'est pas seule responsable. C'est lorsque l'équilibre avec la bactérie staphylocoque epidermidis est rompu que l'acné s'installe", explique le Pr Brigitte Dréno, dermatologue au CHU de Nantes. On peut donc améliorer l'efficacité des soins et éviter les récidives en associant des synbiotiques aux traitements traditionnels, car ils renforcent les capacités de cette bactérie. C'est le cas d'Effaclar Duo+ de La Roche-Posay ou de Medacnyl de Synbionyme. La gamme (Im)perfection de Pulpe de Vie contient elle aussi un prébiotique, le Bioecolia rééquilibrant. "Au lieu de désinfecter la peau pour éliminer la bactérie c.acnes, il semble plus logique de favoriser les bonnes bactéries, qui vont la rééquilibrer", observe Marie Drago.

ILS RÉGULENT LES POUSSÉES

Une étude parue dans "Nature" montre que la dermatite atopique (eczéma) est intimement liée au surdéveloppement du staphylocoque doré dans le micro-biote. Pour le contrer, certaines marques ont créé des complexes de pré- et post-biotiques sur mesure. Ainsi, chez Avène, l'I-modulia est un actif issu de la microflore présente dans l'eau thermale du même nom. Il est utilisé dans les soins XeraCalm A.D. pour réguler la flore microbienne des peaux atopiques. Tout comme l'Aqua Posae Filiformis, qui provient d'une bactérie cultivée dans l'eau thermale de La Roche-Posay et que l'on trouve avec un prébiotique naturel dans le soin Lipikar AP+.

ILS LIMITENT LES MAUVAISES ODEURS

Autre champ intéressant pour les probiotiques, les déodorants. En effet, l'odeur de transpiration est due au développement de bactéries qui dégradent les corps gras de la sueur lorsque celle-ci entre au contact du microbiote des aisselles. Pascale de Lomas, cocréatrice de Daydry, explique : "Nous avons développé un complexe de probiotiques et d'enzymes qui arrête la prolifération des bactéries et casse les molécules odorantes". Une façon tout à fait naturelle de gérer ce souci universel, sans avoir recours ni à des huiles essentielles ni à des sels d'aluminium.

1 Élixir anti-âge

Trois prébiotiques (inuline, jus de yacon et alpha-glucan), deux probiotiques (lactobacillus et lacto-coccus) et un postbiotique (acide lactique) rééquilibrent la peau et luttent contre le stress oxydatif et la micro-inflammation.

2 Soin anti-acné

La Roche-Posay a ajouté un prébiotique cultivé dans son eau thermale aux actifs de sa référence phare anti-acné (céramides, niacinamide, zinc). Résultat, ce soin offre une efficacité antirécidive contre les boutons.

3 Déodorant naturel

Ce roll-on tire son efficacité anti-odeurs de ses actifs probiotiques (lactobacilles et saccharomyces). Sa formule est enrichie en hydrolat de bambou protecteur et hydratant.

4 Baume spécial peaux atopiques

Dans ce soin appartenant à la cosmétique stérile, un prébiotique obtenu par biotechnologie, l'I-modulia est associé à l'eau thermale d'Avène apaisante et à des lipides qui restaurent la barrière cutanée.

5 Sérum complet

Le complexe de synbiotiques de la marque (sucre extrait de graines de trigonelle, huile de graine de lin, extrait membranaire modifié de levure) et de l'acide hyaluronique sont au service d'une peau plus ferme et plus éclatante.