Les scientifiques ont identifié une protéine clé dans le mécanisme du vieillissement de la peau. Elle permettrait de la garder jeune, en aidant les cellules fortes de l'épiderme à chasser les plus faibles.

Les scientifiques auraient-ils trouvé la fontaine de Jouvence, symbole du perpétuel rajeunissement ? Ils en sont encore loin. Mais ils révèlent de jour en jour les mécanismes du vieillissement de la peau, permettant de développement de traitements et cosmétiques de plus en plus efficaces. Dans une étude, publiée dans la revue Nature ce mercredi 3 avril et relayée par l'AFP, les professeurs Ganna Bilousova et James DeGregori de l'Université du Colorado (États-Unis) décrivent le potentiel d'une protéine, la « COL17A1. Elle jouerait un rôle clé dans la maturation de l'épiderme.

Des chercheurs de l'Université de médecine de Tokyo (Japon) ont en effet découvert que cette molécule encourage un phénomène, appelé compétition cellulaire. Il s'agit d'un processus permettant aux cellules plus fortes d'avoir l'ascendant sur les plus faibles. Seulement, avec l'âge, les rayons UV, les agressions de la peau, la protéine s'épuise dans l'organisme. Les cellules plus faibles prennent le pas. La peau devient plus fine, plus fragile, et prend plus de temps à cicatriser.

EMPÊCHER L'ÉPUISEMENT DE LA COL17A1

Les scientifiques ont réalisé leurs expériences sur des queues de souris, car elles présentent des caractéristiques communes avec l'épiderme humain. Une fois l'importance de la COL17A1 révélée, ils ont cherché un moyen de la stimuler. L'objectif ? Empêcher son épuisement, et donc, en théorie, freiner la dégradation de la peau. Ils ont finalement réussi à identifier deux composés chimiques, le Y27632 et l'apocynine, qui ont permis d'induire à nouveau l'expression de la protéine. Et ainsi, d'améliorer avec succès la capacité des cellules souches de la peau à se régénérer.

« Les deux produits chimiques améliorent la cicatrisation des plaies dans la peau de la queue de souris, fournissant une démonstration de principe du potentiel thérapeutique de cette nouvelle classe de médicaments », notent les chercheurs dans leur étude. Jusque-là, le mécanisme de la compétition cellulaire avait essentiellement été étudié chez des mouches. « D'autres études sont nécessaires pour déterminer les mécanismes de la concurrence cellulaire dans d'autres tissus, et pour identifier des composés capables d'inverser le vieillissement dans d'autres organes », concluent-ils.