Pour minimiser les effets du temps qui passe, on commence souvent par choisir un soin adapté qui agit sur le teint, les rides ou la perte de fermeté. Mais l'hygiène de vie a aussi son importance. Les conseils du Dr Jean-Loup Dervaux, auteur de La fatigue des seniors (éditions Dangles).

80 % des signes du vieillissement sont liés aux attaques externes (pollution, UV, stress, mode de vie…) qui provoquent un stress oxydatif, responsable du vieillissement prématuré des cellules de la peau. Un bon soin de jour doit donc protéger de ce stress en contenant des antioxydants.

COMMENT BIEN CHOISIR UN SOIN DE JOUR ANTI-ÂGE ?

Diminuer les rides, améliorer la fermeté et la densité de la peau, redonner de l'éclat au teint. Les soins anti-âge combinent des actifs qui souvent agissent sur plusieurs de ces cibles en même temps (booster la formation de collagène, d'acide hyaluronique, remettre les cellules du derme en action, empêcher la formation de taches… ) et sur plusieurs couches de la peau (couche cornée, épiderme, derme).

C'est le cas par exemple du rétinol, de la vitamine C, de l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire ou des acides de fruits. On trouve aussi nombre d'extraits de plantes (immortelle, centella asiatica… ) ou d'algues. Et enfin, une grande famille d'actifs, les peptides. Ces molécules constituées de plusieurs acides aminés agissent par mimétisme et se fixent sur certains récepteurs des cellules. Ils coordonnent donc de nombreux processus biologiques, en aidant la peau à se régénérer elle-même.

Il doit hydrater. C'est la fonction première de tout soin : maintenir une bonne hydratation de la peau, empêcher sa perte insensible en eau en préservant une bonne fonction barrière. De plus, les premières rides sont souvent des rides de déshydratation. C'est pourquoi tout soin contient au minimum de la glycérine, souvent de l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire (qui hydrate et repulpe les couches supérieures de la peau), des sucres ou glycols qui piègent l'eau, et des huiles végétales riches en oméga 3 et 6 qui reconstituent la couche cornée.

Il doit protéger. Les vitamines C et E, le rétinol et le coenzyme Q10 sont les protecteurs les plus connus, ainsi que des extraits naturels riches en polyphénols comme le thé vert, l'açaï, la grenade, le raisin… Pour une efficacité optimale, il est préférable que la formule contienne plusieurs antioxydants afin de lutter contre les différentes familles de radicaux libres.

BIO OU PAS BIO ?

Aujourd'hui, l'un des critères de choix essentiel est : bio ou pas bio ? Le découpage des gammes par âge s'est estompé au profit de la préoccupation majeure : antirides, antitaches, fermeté, éclat… Sachant que certains soins globaux traitent l'ensemble des problématiques. On a généralement des marques un peu "chouchoutes" dont on aime la philosophie ou parce que l'on a déjà testé un produit que l'on a apprécié. Enfin, c'est l'odeur, la texture qui nous guident. Et le choix des ingrédients inclus ou au contraire exclus (silicones, parabènes… ).

1/9 - Soyez heureuse

En 1761 déjà, Voltaire écrivait : "J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé." Les émotions positives sont désormais reconnues par les neuro­sciences comme un facteur de bien-être et de longévité. Les personnes optimistes sont moins malades que les pessimistes. Alors, arrêtons d'être négatifs. Plutôt que de focaliser sur les contrariétés, apprenons à voir les belles choses. Et pourquoi ne pas se laisser aller au plaisir de la musicothérapiepar exemple ?

2/9 - Consommez des oligo-éléments

Notre alimentation riche en calories est souvent trop raffinée, donc carencée en oligoéléments. D'où l'intérêt des compléments alimentaires. Le sélénium intervient dans la synthèse du collagène, la désintoxication de l'organisme, la prévention du cancer et la régulation de l'humeur. "Le manganèse-cobalt est conseillé aux personnes anxieuses et le cuivre-or-argent aide à lutter contre la fatigue, la déprime et les infections à répétition (4 prises par semaine de chaque, pendant plusieurs mois)", précise le Dr Dervaux.

3/9 - Misez sur la glutamine

Cet acide aminé est un composant des muscles qui améliore l'endurance et l'immunité. "D'où l'intérêt d'une petite cure de temps en temps quand on prend de l'âge (l'équivalent de 2 g par jour, en gélules)", estime le Dr Dervaux.

4/9 - Calmez votre mental

"Une foule d'études ont confirmé les effets négatifs du stress sur le vieillis­sement de l'organisme et les défenses immunitaires", souligne le Dr Dervaux, auteur de La fatigue des seniors - Comment s'en libérer et y échapper . Des techniques telles que la sophro­logie, la relaxation ou la cohérence cardiaque aident à limiter cet impact. Quand notre vie est prise dans un tourbillon difficile à maîtriser, comme c'est le cas en ces temps de pandémie, il est temps de s'y initier.

5/9 - Découvrez la moxibustion

Antistress, l'acupuncture renforce les énergies déclinantes, notamment grâce aux moxas, de petits cônes qui chauffent les points d'acupuncture. La moxibustion est, entre autres, efficace pour soulager les douleurs articulaires.

6/9 - Pratiquez un sport d'endurance

Course à pied, bicyclette (sur un vélo d'appartement en ce moment), marche rapide, au moins 30 minutes d'affilée, 5 fois par semaine : c'est le rythme idéal. Le sport entretient le cœur et la respiration, mais il stimule aussi la production de l'hormone de croissance anti-âge et booste le cerveau. L'oxygénation - qui diminue la production de radicaux libres, et donc les rides ! - est évidemment meilleure en plein air. Choisissez une activité dont on a vraiment envie, facile à intégrer dans son emploi du temps. Enfin, il faut rester capable de tenir une conversation durant l'effort. Et pendant le confinement, découvrez 4 exercices pour rester tonique.

7/9 - Prenez de la vitamine D

Les UV sont indispensables à la synthèse de la vitamine D, qui nous assure des os, un moral et des défenses solides. Environ 15 minutes d'exposition quotidienne, bras et jambes nus, sont recommandées. Mais dans les départements les moins ensoleillés et après 60 ans, une supplémentation en vitamine D est souvent nécessaire.

8/9 - Misez sur le pollen et produits de la ruche

Le pollen lutte contre les radicaux libres et l'inflammation, la propolis agit comme un antibiotique naturel et la gelée royale regorge d'oligo­éléments et de vitamines. En petites cures de 2 ou 3 semaines, ils donnent un sacré coup de fouet ! Découvrez aussi tous les bienfaits de la propolis pour la peau et le cuir chevelu.

9/9 - Abandonner les mauvaises habitudes qui font du mal

Tabac, excès d'alcool ou de sucre, tranquillisants... Quand les "péchés mignons" virent à la dépendance, psychothérapie, hypnose, auriculothérapie peuvent aider à s'en débarrasser. Découvrez ici comment arrêter de fumer avec l'acupuncture.