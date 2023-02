Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu lundi à Alger, un groupe d'enseignants-chercheurs spécialisés dans le domaine minier, issus des universités d'Annaba, Khenchela, Bouira et Béjaia, a indiqué un communiqué du ministère.

Tenue en présence de cadres et de conseillers du ministre relevant du secteur minier, la rencontre a porté sur la valorisation des ressources minières et le développement du domaine minier en Algérie notamment en ce qui concerne les études et les recherches scientifiques en la matière.

Cette rencontre vise à "rapprocher l'université algérienne de son environnement économique à travers des partenariats et des coopérations scientifiques et de recherche avec les établissements du secteur des Mines, mais aussi pour la mise en place d'une stratégie de coopération entre l'université algérienne et les différents centres de recherche en vue de développer les études et recherches minières outre leur contribution au développement des projets économiques miniers", conclut le communiqué.