C'est la star des régimes détox : le charbon actif est super efficace lorsqu'il s'agit d'éliminer les toxines liées au stress et à la pollution. Sauf que selon certains spécialistes américains, il pourrait également perturber l'action de certains médicaments, parmi lesquels les contraceptifs hormonaux.

Le charbon actif, c'est « la » nouvelle tendance bien-être et lifestyle. Sur Instagram, les recettes black & healthy se multiplient : les blogueuses réalisent des glaces, des smoothies, des soupes, des macarons, des limonades... à partir de cette substance noire, obtenue à partir de coques de noix de coco carbonisées puis vaporisées. Reconnu comme détoxifiant, le charbon actif « aspirerait » les toxines à la manière d'une éponge.

Sauf que, selon certains spécialistes (qui se sont exprimés dans le magazine Eater), le charbon actif pourrait également perturber l'action des contraceptifs hormonaux, voire rendre ceux-ci inefficaces...

L'ACTION DE 200 MÉDICAMENTS SERAIT PERTURBÉE PAR LE CHARBON ACTIF

Le problème, c'est que le charbon actif est, finalement, trop efficace : « lorsque vous mangez une glace au charbon actif, celui-ci va absorber le calcium, le potassium et toutes les vitamines contenues dans le lait » peut-on lire dans le magazine Eater.

La gastro-entérologue Patricia Raymond explique même que « si vous en buvez et que vous êtes sous traitement médicamenteux, le charbon actif peut absorber les substances actives de votre médicament - et cela s'applique aussi aux contraceptions hormonales. » D'après les autorités sanitaires américaines, cette mise en garde vaudrait pour 200 médicaments, parmi lesquels l'ibuprofène et certains traitements contre l'asthme.

Conclusion : le charbon actif pour une cure détox de quelques jours, ça passe... mais attention à ne pas en abuser !