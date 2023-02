Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi a annoncé lundi que la wilaya de Tiaret bénéficiera bientôt des services de la mission médicale cubaine, dans le cadre du renforcement des efforts visant à améliorer les soins en faveur des habitants des zones éloignées.

Lors de sa visite dans la wilaya, M. Saïhi a souligné que cette mission assurera des services dans les spécialités accusant un maque notamment en gynécologie obstétrique, en radiologie médicale et en réanimation, après le recensement des besoins de chaque établissement hospitalier à travers la wilaya.

En visitant le projet de réalisation d'un centre d'oncologie dans la ville de Tiaret dont les travaux de réalisation ont atteint les 85%, le ministre a affirmé que ce nouvel établissement sera équipé dès l'achèvement des travaux, soulignant que sa réception, prévue dans quelques mois permettra d'atténuer la souffrance des malades en leur évitant le déplacement vers d'autres wilayas pour recevoir les soins.

Les coûts de réalisation de l'hôpital, d'une capacité de 190 lits, s'élèvent à ce jour à 6,47 milliards de dinars, a vec la possibilité de procéder à des travaux d'extension, les coûts des travaux restants étant estimés à 930 millions de dinars, sur la base de la réévaluation du projet, selon les explications fournies.

Lors de la pose de la première pierre pour la réalisation de deux hôpitaux, l'un dans la commune de Takhamaret d'une capacité de 60 lits et un autre dans la commune de Ksar Chellala d'une capacité de 120 lits, le ministre a instruit de modifier les plans de réalisation, en séparant le service des urgences de l'hôpital. Cette mesure s'applique aux projets en cours de réalisation ainsi qu'aux projets futurs, d'autant que les services des urgences doivent être plus efficaces, notamment en facilitant l'accès aux malades, a-t-il dit, soulignant la nécessité de consacrer un service des urgences pour les adultes et un autre pour les enfants.

Une enveloppe budgétaire sera dégagée pour la réalisation de logements de fonction au profit des médecins spécialistes au sein des nouveaux établissements, et ce pour assurer une meilleure prise en charge des malades a-t-il fait savoir.

Après avoir inspecté le projet de réalisation d'un centre de dialyse à Aïn Deheb qui est fin prêt et qui sera équipé de 16 appareils de dialyse, M. Saïhi s'est enquis des conditions de travail au niveau de deux polycliniques dans les villes de Mehdia et de Hamadia.