4.400 ruches d’abeilles acquises dans le cadre du Fonds national de développement rural, seront prochainement distribuées par la conservation des forêts de la wilaya de Chlef qui est entrain de mettre au point les listes des bénéficiaires, a-t-on appris, lundi, auprès de cette institution.

Selon le conservateur des forêts de Chlef, Kamel Laâres, 4.400 ruches d’abeilles ont été destinées au secteur dans le cadre du programme du Fonds national de développement rural, en vue de leur distribution aux apiculteurs, à raison de 10 ruches chacun (soit 440 bénéficiaires).

"Ces ruches sont fin prêtes pour l'entrée en production et l'exploitation", a-t-il ajouté.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts de développement de l'activité apicole, notamment dans les espaces forestiers, a-t-il précisé, appelant toutes les personnes intéressées à se rapprocher de ses services, en vue de s'inscrire pour bénéficier de ce programme.

Pour sa part, la directrice de la coopérative apicole "El-Djoumhouria", Louisa Belkasmi a souligné l' "importance" de ce type de programmes dans le "soutien et la promotion de la filière apicole à Chlef, tout en incitant les jeunes à investir dans cette activité, notamment au vu du développement caractérisant cette filière en général et de la hausse de la demande sur le miel et les produits de la ruche", a-t-elle expliqué.

Elle a fait part de la programmation, mercredi prochain, par la coopérative qu'elle dirige, d’une session de formation sur les "Principes de base de l'apiculture", en coordination avec la Chambre d'agriculture de wilaya et avec la participation d'apiculteurs professionnels.

A noter que la production de miel à Chlef a enregistré, cette année, une hausse dans la moyenne de rendement de la ruche comparativement à la saison écoulée, selon le Conseil interprofessionnel de la filière apicole, qui a notamment imputé cette embellie aux conditions climatiques propices ayant caractérisé la période de floraison.

La hausse de la moyenne du rendement de la ruche a contribué à la disponibilité de nombreux types de miels, dont le miel d'agrumes, de carotte sauvage, de jujubier, multi-fleurs, outre la gelée royale et autres produits de la ruche, selon la même source.