Près de 30.000 foyers ont été raccordés aux réseaux de gaz et d'électricité dans la wilaya de Boumerdes en 2022, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de distribution de l'électricité et du gaz.

"Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Groupe Sonelgaz visant à améliorer ses prestations et à satisfaire toutes les demandes d'approvisionnement en énergie à travers la wilaya", a indiqué le responsable de la direction de distribution de Boumerdes, Abdelmoumene Ali Djamil, en marge du lancement d'une caravane de sensibilisation sur les risques d'une mauvaise utilisation du gaz.

Le responsable a signalé le raccordement, en 2022, de près de 17.300 foyers au réseau d'électricité et de plus de 12.600 autres au réseau de distribution de gaz. La même période a également vu le raccordement, par la Sonelgaz, de 68 exploitations agricoles au réseau électrique, au moment où 12 autres opérations de raccordement similaires sont en cours. Quelque 31 investissements industriels ont, aussi, bénéficié d’un raccordement aux réseaux de gaz et d'électricité, et 12 autres sont en cours de raccordement. Lancée à partir du chef-lieu de wilaya, la caravane de sensibilisation sur les risques d'une mauvaise utilisation du gaz naturel, initiée par la direction de distribution de Boumerdes, sillonnera les places publiques de différentes communes, dans le cadre de la campagne de sensibilisation, lancée en novembre dernier et qui se poursuivra jusqu'à fin mars prochain.