Algérie Télécom a annoncé lundi le lancement de sa nouvelle offre "Idoom Fibre Gamers", destinée aux clients résidentiels, leur permettant de profiter pleinement d'une connexion très haut débit, indique l'opérateur public dans un communiqué.

La gamme "Idoom Fibre Gamers", destinée notamment aux nouveaux clients férus des jeux en ligne, se décline en trois offres.

Il s'agit de l'offre "Idoom Fibre High Speed" au prix de 2799DA/mois avec un Download de 20 Megabits par seconde (Mbps) et un Upload de 10 Mbps, de l'offre "Idoom Fibre Fast Speed" à 3399 DA/mois avec un Download de 50 Mbps et un Upload de 25 Mbps et de l'offre "Idoom Fibre Light Speed" à 4599 DA/mois avec un Download de 100 Mbps et un Upload de 60 Mbps.

Algérie Télécom indique, en outre, mettre à la disposition de sa clientèle des accessoires et périphériques informatiques de qualité, tels que des claviers, souris, tapis de souris, baffles, microphones et casques.

L'entreprise invite ses abonnés, pour de plus amples informations, à consulter son site web www.algerietelecom.dz, soulignant qu'à travers cette nouvelle gamme, Algérie Télécom tend à satisfaire les att entes de l’ensemble de ses clients, notamment les adeptes des jeux vidéo en ligne.