Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a reçu lundi au Palais du Gouvernement, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine, M. Fayez Abu Aita, indique un communiqué des Services du Premier ministre.

La rencontre a été "l'occasion de réaffirmer la profondeur des liens de fraternité, de solidarité et de coopération unissant les deux pays et peuples frères, et la position ferme de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne", ajoute le communiqué. Les deux parties ont examiné "les derniers développements de la question palestinienne et les efforts de l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à défendre cette cause centrale, notamment l'initiative sanctionnée par la signature de la Déclaration d'Alger d'unification des rangs palestiniens", conclut le communiqué.