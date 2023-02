Les participants au colloque international intitulé "Civisme, conscience, action, coexistence" ont valorisé lundi à Oran les options de l'Algérie relatives à la moralisation de la vie publique. Dans un communiqué final sanctionnant les travaux du colloque, ils ont salué les efforts de l'Algérie de consacrer la gouvernance, l'Etat de droit et le respect des règles qui régissent la société, préservent les potentialités de la nation et son statut, et répondent aux aspirations de la population.

Les participants à cette rencontre ont remercié le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour son généreux parrainage du colloque, souhaitant à l'Algérie et aux pays de la nation musulmane le progrès, la civilisation, la sécurité et la paix.

Ils ont, à cette occasion, lancé un appel aux institutions chargées de la vie publique à élever le comportement social à des niveaux civilisés qui servent l'intérêt public.

Les instances religieuses ont été, pour leur part, appelées à activer pour acquérir les compétences pour s’adapter à l'évolution de la v ie publique, tandis que les organes médiatiques en général et électroniques et virtuelles en particulier ont été invités à faire preuve d’une grande responsabilité envers l'opinion publique et la société. Le communiqué final incite aussi les instances culturelles et sportives à accorder toute l’attention aux activités ayant un rôle majeur dans la formation de l'être humain et de son comportement. Un appel a été lancé également aux instances scientifiques et aux laboratoires de recherche pour "concentrer les efforts de recherche sur les profondes mutations que connaissent actuellement les sociétés et œuvrer à trouver des solutions appropriées aux problèmes qui en découlent".

Le communiqué appelle aussi les acteurs de la société civile et les forces vives à "fournir davantage d'efforts pour contribuer à la valorisation des tendances positives de la société et leur promotion à travers des programmes et des projets spécifiques qui répondent aux aspirations de la société".

En outre, les participants appellent les établissements éducatifs à interagir avec les méthodes pédagogiques modernes et à fournir plus d'efforts pour éduquer les nouvelles générations sur les comportements civilisés souhaités, insistant également sur "l'achèvement de projets et d'institutions œuvrant dans le sens de l’orienta tion de l'opinion publique et de la création de programmes et d’espaces qui tendent vers l’amélioration du comportement des citoyens à des niveaux civilisés recommandés par notre religion".

Le colloque international intitulé "Civisme, conscience, action, coexistence" a été organisée trois jours durant par le Haut conseil islamique (HCI), avec la participation de représentants d'organismes et d'institutions religieuses de plusieurs pays du monde, en plus d’enseignants et chercheurs d'universités algériennes et arabes.