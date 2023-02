Auteur d'une première partie de saison en demi-teinte avec le Stade brestois (Ligue 1 française de football), l'attaquant international Algérien Islam Slimani a retrouvé de sa superbe depuis son atterrissage presque forcé à Anderlecht (Div.1 belge) au mercato d'hiver avec un bilan éloquent : 3 buts et une passe décisive en six matchs, toutes compétitions confondues. Des statistiques encourageantes après un passage raté à Brest.

Lors de la réception du Standard de Liège (2-2) dimanche, dans le cadre de la 27e journée de la "Pro League Jupiler", "Super Slim" a sorti le grand jeu en signant un doublé en l’espace de quatre minutes de jeu seulement. Un doublé qui lui a permis de conquérir définitivement les supporters des "Mauves", ceux-là mêmes qui ont critiqué son recrutement, et conforter surtout les dirigeants d'Anderlecht pour l'avoir engagé lors du mercato d'hiver, pour un contrat jusqu'à la fin de la saison.

Et pourtant, la saison a démarré du mauvais pied pour l'enfant d'Aïn-Benian, qui avait rejoint le club breton, Brest, après un deuxième passage raté au Sporting Lisbonne (Div.1 portugaise), qu'il avait rejoint pour la première fois en 2013 en provenance du CR Belouizdad. Toutefois, le court passage de l'ex-Belouizdadi à Brest s'est avéré un échec, puisqu'il n'a réussi à marquer que deux buts seulement. Le 22 janvier dernier, il avait retrouvé le chemin des filets avec Brest, après 111 jours de disette, lors de l’élimination de son équipe à domicile face au RC Lens (1-3) en 1/16es de finale de la Coupe de France. C’était son deuxième but avec Brest et le dernier, puisque une semaine plus tard il allait signer avec Anderlecht. Le choix s'est avéré judicieux, puisque l'actuel meilleur buteur de l'équipe nationale a réussi à retrouver le sourire et le chemin des .....buts. "Il y a un bon niveau avec de bonnes équipes et de bons joueurs en Belgique, ce qui m'a poussé à venir. Le plus important pour moi, c'est d'aider l'équipe à prendre des points et à gagner des matchs", a affirmé Slimani à la presse le 12 février dernier à l’issue de la victoire décrochée à domicile face à Saint-Trond (3-1), un rendez-vous qui lui a permis d'ouvrir son compteur-buts.

Super Slim rejoint Madjer et Soudani

Le premier doublé inscrit sous les couleurs d'Anderlecht a permis à ''Super Slim'' (34 ans) d'atteindre la barre des 101 buts depuis le début de sa carrière professionnelle en Europe, qu'il a débutée en 2013. Il aura fallu donc 9 saisons et demie pour entrer un peu plus dans la légende des joueurs Algériens partis embrasser une carrière professionnelle dans le "Vieux Continent".

Seuls deux joueurs Algériens sortis du cru ont pu atteindre cette barre symbolique. Il s'agit de l'ancien joueur vedette de la sélection nationale Rabah Madjer (104 buts) et de l'attaquant Hilal Soudani (115 buts). Son passage chaotique en Bretagne a donné l'impression que la mission de Slimani pour relever la tête et retrouver son sens inné de chasseur de buts allait être presque impossible, mais il est parvenu à rebondir de fort belle manière, tout en faisant taire les critiques.

Le retour en grâce de Slimani intervient au bon moment, à moins d’un mois de la double confrontation face au Niger, comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications (Gr.F) de la Coupe d’Afrique des Nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. En manque de confiance l’année dernière, Slimani n’avait pas trop brillé sous les couleurs nationales lorsqu'il portait le maillot de Brest, puisqu’il n’avait réussi à marquer qu’un seul but (en amical face à la Guinée à Oran 1-0) lors des quatre derniers matchs FIFA disputés en 2022. Inusable, Slimani sera retenu dans la prochaine liste du sélectionneur nat ional Djamel Belmadi, avec l'objectif de contribuer à sceller la qualification de l'Algérie à la CAN-2024, et dans un registre personnel améliorer son record de buts avec ''El Khadra'' (41 buts).