Une réunion de travail s'est tenue au siège de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) pour la préparation de la 49ème Conférence et Assemblée générale de l'Organisation africaine des assurances (OAA) qui sera organisée du 27 au 31 mai prochain à Alger, indique lundi la CNMA dans un communiqué.

Cette réunion a regroupé les principaux acteurs pour la préparation de cet évènement, à savoir, le président de l'OAA Ben Kajwanget et son secrétaire général, Jean Baptiste Ntukamazina ainsi que le président de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR), Youcef Benmicia, le président du comité local d'organisation Cherif Benhabiles et le secrétaire du comité, Sid Ali Ouzzane, fait savoir le communiqué. Les participants à cette réunion ont préconisé la promotion des assurances dans le continent africain lors de ces assemblées, en soulignant l'importance de ce secteur en tant que levier de développement économique et social en Afrique, selon la même source.

La 49ème Conférence et Assemblée générale de l'OAA se tiendra du 27 au 31 mai pro chain, à l'hôtel Aurassi, sous le thème : "La contribution de l'assurance aux défis de la sécurité alimentaire en Afrique". L'occasion sera donnée, lors de cet évènement, pour des échanges d'expériences entre les acteurs du marché international des assurances et ce, pour l'accompagnement des programmes socio-économiques destinés à assurer et préserver la sécurité alimentaire pour les pays africains", souligne la même source. Pour rappel, la CNMA à été élue au comité exécutif de l'OAA, lors de la précédente session de son Assemblée générale, tenue le 30 juin 2022 à Nairobi (Kenya).

De plus, le directeur général de la CNMA à été élu vice-président de l'organisation. Alger avait abrité en 2008 les travaux de la 35ème Conférence et Assemblée générale de cette organisation continentale qui compte 55 Etats membres. Créée en 1972, l'OAA est une organisation non gouvernementale reconnue par de nombreux gouvernements africains, son secrétariat permanent est établi au Cameroun. Elle a été créée pour développer une industrie saine de l'assurance en Afrique et promouvoir la coopération interafricaine en matière d'assurance et de réassurance.