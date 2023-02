Le nombre d'investissements inscrits auprès de l'Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) a atteint 1.175 projets, de novembre 2021 à la mi-février courant, a dévoilé, lundi à Tipasa, son directeur général, Omar Rekkache.

"Les projets inscrits auprès de l'AAPI, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'investissement en novembre 2021, représentent une valeur d'investissement globale estimée à plus de 389 milliards DA, et ont permis la création de plus de 30.000 emplois", a indiqué M.Rekkache, lors du colloque régional sur l'investissement, organisé au Centre universitaire de Tipasa sous le titre "L’investissement pour consacrer une approche économique efficiente".

Il a fait cas, à ce titre, de 29 projets d'investissements étrangers, dont 11 investissements directs étrangers et 18 projets dans le cadre de partenariats, soulignant que le climat de l'investissement en Algérie est "propice et encourageant pour les operateurs".

"Il y a aussi des contacts avancés avec des investisseurs étrangers, dont de grandes sociétés, pour le lancement de nouveaux projets en Algérie", a-t-il aj outé.

M. Rekkache a estimé, par ailleurs, que "l'investissement en Algérie va devenir très attractif pour les projets", suite à la "révision et enrichissement du projet de loi sur le foncier économique définissant les conditions d'octroi du foncier économique relevant du domaine de l'Etat, comme dicté par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors du Conseil ministériel du 24 janvier dernier".

Il a réitéré, à cette occasion, "l'engagement de l’AAPI à accompagner et à soutenir les investisseurs et porteurs de projets". A son tour , le wali de Tipasa, Aboubakr Seddik Boucetta a révélé que la stratégie mise au point depuis novembre 2021, a permis le recensement de 28 projets d'investissement d’une valeur globale de 18 milliards de DA, en phase d'exploitation à Tipasa, et ayant permis la création de 4.000 emplois.

La commission de wilaya en charge d’aplanir les obstacles pour les investisseurs, a régularisé 12 projets, d'une valeur estimée à 4 milliards de DA, et ayant permis la création de 2.000 emplois. Elle a, également, accordé 9 autorisations exceptionnelles d'exploitation à décembre 2022, pour un investissement global de plus de 3,5 milliards de DA, et ayant permis la création de 1.820 emplois. En marge de ce colloque initié par les services de la wilaya, en coordinati on avec l'AAPI, une exposition a été organisée avec la participation de plus d’une quarantaine d’investisseurs et d’operateurs économiques des wilayas de Tipasa, Alger et Blida, en plus d’entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies des pesticides, l'extraction des huiles végétales, la production de fromage et autres.

Le directeur général du Fonds de financement des startups, Hachani Okba a, également, pris part à cette rencontre, aux cotés de cadres de la Direction générale des impôts, dans le but d’animer des communications sur le rôle de chaque organisme participant et sur les facilitations accordées aux investisseurs pour contribuer à l’édification d'une économie nationale forte.

"Cette rencontre vise à faire la promotion de la nouvelle loi sur l’investissement et les textes d'application l'accompagnant, au même titre que sur les organismes nationales à dimension stratégique, et la promotion de la production nationale, tout en constituant un espace pour un échange de contacts et d'expériences entre opérateurs économiques", ont indiqué les organisateurs.b