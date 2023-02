Le festival national du printemps des Bibans "Chaw Errabie" s’est ouvert dimanche dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Des participants de 20 wilayas prennent part à ce festival qui se tient pendant 10 jours au complexe culturel Aïcha-Heddad avec au programme des expositions de produis artisanaux de diverses régions, a indiqué à l’APS le directeur du tourisme et de l’artisanat, Yazid Dedache.

Parallèlement à cette manifestation qui constitue une opportunité de mise en valeur des atouts touristiques et culturels des Bibans, la wilaya accueille un festival des olives à l’initiative de la direction des services agricoles ainsi que diverses activités et distractions pour enfants.

Cette manifestation touristique qui se poursuivra jusqu'au 7 mars est organisée par la direction du tourisme et de l’artisanat sous l’égide du wali Kamel Nouicer et le concours des secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports, des services agricoles et de la formation professionnelle.