Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a reçu, dimanche au siège de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, M. James Stephen Heappey, ministre d'Etat chargé des Forces armées britanniques, qui effectue une visite en Algérie, à la tête d'une importante délégation, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces, les Chefs de Départements et les Directeurs centraux de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation britannique, ont pris part à cette rencontre, précise la même source.

Lors de cette audience, les deux parties ont abordé "l'état de la coopération militaire entre les armées des deux pays et les moyens de son renforcement", évoqué "les défis sécuritaires qui se posent au monde, en général, et au continent africain, en particulier", et échangé les points de vue sur les "différentes questions d'intérêt commun", note le communiqué. A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution dans laquelle il a souhaité la bienvenue au responsable britannique, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, en soulignant que cette visite en Algérie s'inscrit dans "le prolongement des précédentes visites qui ont permis aux deux parties d'évoquer des sujets d'actualité et d'intérêt commun". "Votre visite en Algérie intervient quelques jours après celle effectuée par le Maréchal de l'Air Martin Eliott Sampson, haut conseiller de la défense pour la région MENA, qui a permis aux deux parties d'évoquer des sujets d'actualité et d'intérêt commun. De telles activités et rencontres représentent des opportunités pour promouvoir le dialogue stratégique entre l'Algérie et la Grande-Bretagne au niveau des aspirations de nos institutions respectives", a-t-il affirmé.

Le Général d’Armée a également souligné "l'entière disposition et la ferme volonté du Haut Commandement de l'ANP à consentir les efforts nécessaires pour l'instauration d'une dynamique de coopération bénéfique pour les deux armées". "A ce titre, je tiens à vous assurer de l'entière disposition et la ferme volonté du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire pour consentir les efforts nécessaires, à même d'instaurer une dynamique de coopération bénéfique pour nos in stitutions respectives, qui repose sur des échanges francs et une vision objective et pragmatique", a-t-il indiqué.

Le Général d'Armée a, en outre, mis en exergue "la qualité des relations entretenues par les deux pays, particulièrement en termes d'échange des expériences dans le domaine de la lutte antiterroriste et la formation". "Au chapitre de la coopération militaire bilatérale, nous nous félicitons de la qualité des relations, ainsi que de la volonté affichée par les hautes autorités des deux pays pour les promouvoir davantage, particulièrement dans les domaines d'intérêt commun, à l'instar de l'échange des expériences dans la lutte antiterroriste et la formation", a-t-il soutenu. "Par ailleurs et dans l'objectif de la diversification des activités de notre coopération bilatérale, nous pouvons engager les concertations nécessaires, en vue de dégager les opportunités offertes dans les différents domaines et les moyens de leur concrétisation", a-t-il ajouté. La rencontre a constitué, en outre, une opportunité pour "échanger les analyses sur les questions d'intérêt commun", relève le communiqué.

A ce titre, le responsable britannique a mis l'accent sur "la disposition de son pays à promouvoir davantage la coopération militaire bilatérale entre les deux pays dans les différents domaines". Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que M. James Stephen Heappey, ministre d'Etat, chargé des Forces armées britanniques, ne procède à la signature du livre d'or de l'Etat-Major de l'ANP, conclut le communiqué du MDN.