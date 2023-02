Une nouvelle spécialité pour la formation d’"operateurs de stations de dessalement d'eau de mer" a été introduite par la Direction de la formation et de l'enseignement professionnels de Boumerdes, au titre de la nouvelle session de février, en vue de satisfaire aux besoins de la station de dessalement en cours de réalisation à Corso (Nord de la wilaya), a-t-on appris, dimanche, auprès de cette direction.

"Cette nouvelle formation qualifiante vise à couvrir les besoins en main d'œuvre qualifiée nécessaire pour la mise en exploitation de cette station future", a ajouté la même source, signalant l’ouverture, à cet effet, de 50 places pédagogiques, avec l’inscription, à ce jour, de 40 stagiaires pour suivre cette formation, dont les inscriptions se poursuivent toujours.

La formation des stagiaires dans cette spécialité se déroulera sur une période de six (6) mois, à l’Institut spécialisé en formation professionnelle des Issers et au Centre de formation professionnelle de Bordj Menail.

La même source a, également, signalé l’ouverture de huit (8) autres nouvelles spécialités de formation dans la culture céréalière, les carrières, la prévention et la sécurité minière, la protection des végétaux, la production de boissons et de conserves, le montage de fils électriques, la broderie sur machine et assistante en puériculture.

Le secteur de la formation professionnelle à Boumerdes compte 18.427 stagiaires, dont 6.125 nouveaux inscrits au titre de cette nouvelle session de février.