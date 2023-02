La Direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Naâma a créé six circuits touristiques thématiques dans le cadre de la contribution à la promotion du tourisme interne, a-t-on appris dimanche auprès de cette instance.

Les circuits, créés en coordination avec les différentes instances de l’exécutif, la société civile et les agences de tourisme et de voyages, comportent des sites archéologiques, culturels, historiques et religieux proposés aux visiteurs, a indiqué le directeur du secteur, Benmazouz Abdelhalim, en marge d’une journée d’information sur la promotion de la destination touristique de Nâama, à l’occasion de la célébration de la Journée arabe du tourisme. Les six circuits offrent une fourchette d’options qui convient aux différentes catégories de la société en intégrant l’écotourisme dans le circuit pour permettre aux amateurs de randonnées et de sports de montagne et autres aventuriers de découvrir la nature des hauteurs du parc national de Djebel Issa, des oasis de la wilaya et de ses zones humides.

Un circuit a été suggéré pour visiter les stations des gravures rupestres, des sites d’outils en pierre et des gr ottes, en plus des restes de fossiles et de dinosaures à Rouis El Jir, dans la commune de S’fisifa, découverts dans le site le "Géant des k’sours".

Le secteur propose aux amateurs de circuits culturels, historiques et religieux, plusieurs sites dont ksar de Cheikh Bouâmama, d’anciens k’sours, mosquées, zaouïa et mausolées, de même que des centres de détention érigées durant la période coloniale française, tandis que d’autres circuits touristiques seront inclus durant l’année en cours, a-t-on ajouté de même source. D’autre part, M. Benmazouz a évoqué l’adoption d’une structure touristique modèle, celle de la formule hébergement chez l’habitant, au niveau de l’ancien k’sar de Tiout, dans le but de mettre en valeur et d’apprécier les coutumes, les traditions et le style architectural de cette zone touristique. Cette opération se veut une première étape avant la généralisation de cette formule dans différents endroits de la wilaya dans le but de renforcer les investissements et d’améliorer les circuits touristiques de la wilaya.

La journée d’information pour la promotion de la destination touristique de la wilaya abritée à la maison de la culture Ahmed-Chami de Nâama a été marquée par l’organisation d’une exposition sur les potentialités touristiques de la région, ainsi que la présentation d’un e communication sur la gestion des flux touristiques et l’organisation de circuits touristiques avec le concours des partenaires du secteur que sont les opérateurs et les associations touristiques.