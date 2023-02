Une affluence "remarquable" notamment de la population juvénile a été

enregistrée aux journées d’information sur la Garde républicaine, inaugurées

lundi à la bibliothèque communale de la ville d’El-Ménéa.

Organisée jusqu’au 1er mars prochain par le Commandement de la Garde républicaine, conformément au plan de communication de l’année 2022/2023 élaboré et approuvé par l’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), cette manifestation constitue une occasion pour mettre en lumière les différentes activités et missions de ce corps militaire ainsi que son ouverture sur l’ensemble des citoyens des différentes régions du pays, selon les organisateur.

Des officiers de la Garde républicaine ont répondu au niveau des stands consacrés aux différentes spécialités de ce corps militaire (la fanfare, la cavalerie et autres) aux interrogations des visiteurs, signa-t-on.

Des lycéens et des universitaires de la wilaya d’El-Ménéa se sont intéressés par ailleurs à la formation et aux conditions d’intégration au sein de ce corps d’arme ainsi qu’aux activités de formation, de protection, à l’hi stoire et aux réalisations de la Garde républicaine en Algérie.

Dans ce contexte, le chef du service de communication du Commandement de la Garde républicaine, le colonel Lamine Gharbi, a indiqué que l’organisation de ces activités dans différentes régions du pays vise à permettre aux publics de connaitre les différentes activités et missions de ce corps militaire, ainsi que de consolider davantage le lien de l’armée avec sa nation.

"Nous sommes là pour rapprocher le citoyen de ce corps d’arme et lui présenter ses composantes, ses spécialités et ses réalisations dans le cadre du programme de modernisation en plus de dévoiler aux jeunes les conditions requises pour l’intégrer", a ajouté le même officier supérieur, relevant que la manifestation est "une opportunité de consolider la solidarité et la cohésion entre le peuple et son armée".

L’ouverture de ces journées d’information sur la Garde républicaine s’est déroulée en présence des autorités locales, civiles et militaires de la wilaya d’El-Ménéa, en 4ème région militaire.